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Гости ресторана убегали от мониторинговой группы по степи в Темиртау

Просмотров:458 Опубликовано: Сегодня, 12:35
Гости ресторана убегали от мониторинговой группы по степи в Темиртау
Выбравшись на улицу, люди поспешили скрыться от проверяющих через степь
В Темиртау гости ресторана Grand Hall убегали от членов мониторинговой группы по степи. Очевидцы происшествия сняли это на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Очередной факт нарушения карантинных мер произошел в Темиртау. 9 августа на пульт "102" поступило сообщение о том, что на проспекте Металлургов в ресторане Grand Hall проходит торжество с большим количеством гостей. По прибытии по указанному адресу членов мониторинговой группы администрация ресторана отказалась пускать проверяющих внутрь. А гости мероприятия пытались скрыться от них через запасной выход в подвальном помещении.

Выбравшись на улицу, они поспешили скрыться от проверяющих через степь. Этот момент не остался незамеченным для членов мониторинговой группы и очевидцев. Последние запечатлели бегущих по степи людей и опубликовали записи в социальных сетях.






В пресс-службе акимата Темиртау подтвердили факт. В ведомстве сообщили, что на владельца ресторана будет наложен штраф в размере 670 910 тенге.

"Карагандинская область по-прежнему находится в "темно-красной" зоне по причине большого числа регистрации заболеваемости коронавирусной инфекции. В связи с чем убедительно просим граждан соблюдать карантинные требования и беречь свое здоровье и здоровье своих близких! Соблюдайте масочный режим, не посещайте места массового скопления людей", - призвала жителей пресс-секретарь акима города Темиртау Гульнур Абдгалиева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Караганде владельцы коттеджа вытолкали на улицу членов мониторинговой группы. За этот поступок хозяин дома и его брат привлечены к административной ответственности и арестованы на трое суток.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • diger
  • Галина63
 Андpей (Посетители) Сегодня, 13:26
И не стыдно то себя на посмешище выставлять. В нарядах, как тараканы ночью после включения света разбегаются.
 
 

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