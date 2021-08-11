Гости ресторана убегали от мониторинговой группы по степи в Темиртау

В Темиртау гости ресторана Grand Hall убегали от членов мониторинговой группы по степи. Очевидцы происшествия сняли это на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.Очередной факт нарушения карантинных мер произошел в Темиртау. 9 августа на пульт "102" поступило сообщение о том, что на проспекте Металлургов в ресторане Grand Hall проходит торжество с большим количеством гостей. По прибытии по указанному адресу членов мониторинговой группы администрация ресторана отказалась пускать проверяющих внутрь. А гости мероприятия пытались скрыться от них через запасной выход в подвальном помещении.Выбравшись на улицу, они поспешили скрыться от проверяющих через степь. Этот момент не остался незамеченным для членов мониторинговой группы и очевидцев. Последние запечатлели бегущих по степи людей и опубликовали записи в социальных сетях.В пресс-службе акимата Темиртау подтвердили факт. В ведомстве сообщили, что на владельца ресторана будет наложен штраф в размере 670 910 тенге."Карагандинская область по-прежнему находится в "темно-красной" зоне по причине большого числа регистрации заболеваемости коронавирусной инфекции. В связи с чем убедительно просим граждан соблюдать карантинные требования и беречь свое здоровье и здоровье своих близких! Соблюдайте масочный режим, не посещайте места массового скопления людей", - призвала жителей пресс-секретарь акима города Темиртау Гульнур Абдгалиева.Напомним, ранее сообщалось, что в Караганде владельцы коттеджа вытолкали на улицу членов мониторинговой группы. За этот поступок хозяин дома и его брат привлечены к административной ответственности и арестованы на трое суток.