Названы заболевания при которых арбузы и дыни могут быть опасны

Диетологи заявили, что не стоит есть арбузы и дыни людям с сахарным диабетом, атеросклерозом, аденомой предстательной железы, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с мочекаменной болезнью, страдающим диспепсическими явлениями, имеющим патологию сердечно-сосудистой системы.



Ранее TVTVER.ru отметил другую категорию, кому и чем конкретно полезен арбуз. Ягода хорошо утоляет и жажду, и голод, а также выводит шлаки из организма, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и кровяное давление.



Что касается дыни, то они богаты магнием, железом, витаминами С и Р. Эти бахчевые снижают уровень холестерина в крови, утоляют жажду и даже обладают успокаивающим действием, но по факту, дыня — весьма тяжелый для организма человека продукт. Ее нельзя есть после еды и на голодный желудок.



Не рекомендовано есть дыню при сахарном диабете, язвенной болезни в остром периоде, беременным и кормящим матерям.



Но даже вполне здоровый человек может получить расстройство желудка, если употребление дыни будет сочетаться с холодной водой, молочными продуктами в любом виде или алкоголем.



Тем, кому эти плоды полезны рекомендовано употреблять полностью в течение дня после приобретения. А уж если и приходится отложить на завтра, то обязательно в холодильник и обмотать пищевой пленкой.