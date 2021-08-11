«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 11 Августа
+30...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.51 KZT
  • €1 = 498.23 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Названы заболевания при которых арбузы и дыни могут быть опасны

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:17
Названы заболевания при которых арбузы и дыни могут быть опасны
Иллюстративное фото
Диетологи заявили, что не стоит есть арбузы и дыни людям с сахарным диабетом, атеросклерозом, аденомой предстательной железы, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с мочекаменной болезнью, страдающим диспепсическими явлениями, имеющим патологию сердечно-сосудистой системы.

Ранее TVTVER.ru отметил другую категорию, кому и чем конкретно полезен арбуз. Ягода хорошо утоляет и жажду, и голод, а также выводит шлаки из организма, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и кровяное давление.

Что касается дыни, то они богаты магнием, железом, витаминами С и Р. Эти бахчевые снижают уровень холестерина в крови, утоляют жажду и даже обладают успокаивающим действием, но по факту, дыня — весьма тяжелый для организма человека продукт. Ее нельзя есть после еды и на голодный желудок.

Не рекомендовано есть дыню при сахарном диабете, язвенной болезни в остром периоде, беременным и кормящим матерям.

Но даже вполне здоровый человек может получить расстройство желудка, если употребление дыни будет сочетаться с холодной водой, молочными продуктами в любом виде или алкоголем.

Тем, кому эти плоды полезны рекомендовано употреблять полностью в течение дня после приобретения. А уж если и приходится отложить на завтра, то обязательно в холодильник и обмотать пищевой пленкой.


Источник: tvtver.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика