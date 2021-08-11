Инфляция в Казахстане достигла рекордного значения за последние 4 года



Инфляция в Казахстане после резкого повышения в июне до 7,9% продолжила расти и достигла в июле текущего года 8,4% – максимального значения с 2017 года. Об этом сообщил Председатель НБРК Ерболат Досаев на заседании Правительства РК, передает Toppress.kz.



Ускорение инфляции приобретает устойчивый характер на фоне учащающихся дисбалансов на продовольственных рынках, сохраняющегося роста мировых цен на сырье и высокого инфляционного фона в странах – основных торговых партнерах, особенно в России, – сказал Председатель НБРК.



По словам Ерболата Досаева, больше половины вклада в годовой рост цен по-прежнему исходит от продовольственной инфляции, которая увеличилась с 10,6% до 11,0% в июле текущего года в результате несвойственного для летних месяцев роста цен на отдельные виды овощей. Дополнительное давление продолжает оказывать удорожание мяса и растительного масла.



Непродовольственная инфляция также выросла с 6,9% до 7,2% из-за ускорения темпов роста цен на товары длительного пользования и ГСМ.



Инфляция платных услуг ускорилась с 5,6% до 6,1% на фоне повышения тарифов на коммунальные услуги и удорожания отдельных рыночных услуг.



С учетом произошедшего значительного скачка цен на продукты питания, ГСМ, роста цен на электроэнергию, более сильного фискального стимулирования и повышенных инфляционных ожиданий, по предварительным оценкам Национального Банка, инфляция к концу 2021 года ожидается в коридоре 6-7%. Обновленные прогнозы будут представлены в рамках предстоящего прогнозного раунда в августе-сентябре текущего года, – отметил Досаев.



Председатель НБРК также напомнил, что при условиях значительного ускорения инфляционных процессов,для обеспечения стабильности цен в рамках проводимой денежно-кредитной политики Национальный Банк 26 июля текущего года принял решение повысить базовую ставку на 25 б.п. до 9,25%.