Суточный показатель заболеваемости ковидом составил 7747 человек в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7747 (7657 было выявлено сутками ранее) новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.⠀



Всего в стране подтверждено 664 524 случая, из них:



в Нур-Султане – 1384,

в Алматы – 1510,

в Шымкенте – 515,

в Акмолинской области – 276,

в Актюбинской области – 364,

в Алматинской области – 300,

в Атырауской области – 460,

в ВКО – 244,

в Жамбылской области – 135,

в ЗКО – 169,

в Карагандинской области – 1127,

в Костанайской области – 264,

в Кызылординской области – 204,

в Мангистауской области – 218,

в Павлодарской области – 297,

в СКО – 159,

в Туркестанской области – 121.