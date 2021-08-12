Безопасную порцию мяса для человека назвала диетолог

Некоторые эксперты по здоровому питанию рекомендуют отказаться от так называемого красного мяса. Однако доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная заверила, что, если следить за количеством потребляемого продукта, он будет полезен, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Радио Sputnik.



Разные специалисты считают "красным" различные виды мяса. В традиционном понимании это говядина, свинина, баранина и конина. По мнению Бережной, так следует называть говядину и баранину. В этих продуктах, по ее словам, присутствует много полезных веществ. Это, в частности, железо, селен, витамины группы В и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, которые нужны для поддержания иммунной, центральной нервной и мышечной систем.



Например, суточная норма железа содержится в небольшом кусочке красного мяса, добавила медик. Чтобы набрать эту норму с растительной пищей, придется съесть три килограмма яблок с зеленой кожурой или килограмм гречневой каши.



Людям, ведущим активный образ жизни, мяса нужно больше.



"Если вы спортсмен и у вас высокие физические нагрузки, то вам нужно больше красного мяса, чем тому человеку, который весь день сидит за компьютерным столом, потому что мышцы требуют огромного количества аминокислот", - пояснила Бережная.



В среднем, по ее словам, для здорового человека совершенно безопасно съедать в неделю до 400-500 граммов красного мяса.



А вот людям с лишним весом, высоким уровнем холестерина, заболеваниями сердечно-сосудистой системы от жирных сортов красного мяса следует отказаться, предупредила диетолог.



"Мы ограничиваем употребление некоторых сортов мяса из-за того, что в них большое количество холестерина, жирных аминокислот, которые не являются необходимыми. Трансжиры, которые там присутствуют, могут легко перерабатываться организмом и так же легко откладываться в виде холестериновых бляшек", - уточнила Бережная.