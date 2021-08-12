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Сайт для жалоб на происшествия в армии создали в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:32
Сайт для жалоб на происшествия в армии создали в Казахстане
Приложение "Әскери сенім". Изображение предоставлено Министерством обороны
Военная полиция Вооруженных сил Казахстана разработала сайт с мобильным приложением для приема информации от граждан о происшествиях в армии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны, передает Tengrinews.kz.

"Пользователи могут отправлять напрямую в органы военной полиции сообщения в электронном формате о любом совершенном или готовящемся правонарушении независимо от места и времени их совершения, подследственности, а также полноты сообщаемых сведений. К сайту прилагается синхронизированное мобильное приложение. Оно устанавливается и работает на всех устройствах Android и iOS. Скачать приложение можно на сайте askeri-senim.kz", - сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что проект "Әскери сенім" разработан в целях внедрения новых источников информации для обеспечения правопорядка в армии, автоматизации процесса приема, учета и контроля сообщений, повышения качества и оперативности реагирования на факты совершения правонарушений и их предупреждение.

"В личном кабинете пользователь имеет возможность конфиденциально вести переписку с назначенным ответственным должностным лицом, отслеживать статусы и ответы. Актуальные данные об изменении статуса обращения, назначении ответственного должностного лица и его ответах приходят на электронную почту. Для удобства пользователей в личном кабинете можно осуществлять поиск и фильтр диалогов", - добавили в Минобороны.


Источник: tengrinews.kz
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