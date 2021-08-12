Семья китайской 14-летней олимпийской чемпионки отказалась от премии в 3 млрд рублей

Семья китайской 14-летней прыгуньи в воду Цюань Хунчань отказалась от всех призовых, которые ей предлагали после завоевания золота в прыжках с 10-метровой вышки на Олимпиаде в Токио. Общественность, узнав о главной мотивации Хунчань для участия в соревнованиях, предложила ей недвижимость и наличные деньги — 30 миллионов фунтов стерлингов (около 3 060 360 000 рублей), сообщает Мirror.



«Я хочу заработать достаточно денег, чтобы содержать мать, которая четыре года назад попала в аварию», — сказала Хунчань после завоевания золотой медали.



Хунчань родилась и выросла в провинции Гуандун, на юге Китая, где её отец работает фермером по выращиванию апельсинов. После интервью спортсменки местная больница предложила предоставить полный спектр медицинских услуг её матери и больному дедушке. Также ей предлагали предоставить дом, премию, пожизненные бесплатные пропуска для неё и членов семьи в парки развлечений, зоопарки и курорты. Ещё ей предложили неограниченные запасы любимого лакомства — острой закуски из пшеничной муки и чили.



Однако Вэньмао, отец олимпийской чемпионки, отклонил все предложения.



«Я благодарю все организации за то, что они откликнулись. Но я не возьму ни пенни», — сказал он через три дня после того, как его дочь выиграла золото на Олимпийских играх.



После триумфа спортсменки поклонники съехались в её родную деревню, чтобы взглянуть на дом Цюань. Толпы вызвали хаос в деревне, а стримеры взбирались на деревья, посаженные у её дома, чтобы сорвать джекфрут в качестве сувенира. В результате широкой публике больше не разрешается посещать окрестности дома в связи с опасениями, что он может стать горячей точкой ковида из-за больших групп людей.