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Вход по Ashyq - что делать пенсионерам, у которых нет смартфона

Просмотров:2895 Опубликовано: Сегодня, 15:16
Вход по Ashyq - что делать пенсионерам, у которых нет смартфона
Иллюстративное фото
Пожилые люди, у которых нет Ashyq, могут входить в продуктовые магазины и аптеки по удостоверению личности, передает zakon.kz.

Ранее СМИ писали, что некоторых пожилых людей не пускают в продуктовые магазины из-за того, что у них нет приложения Ashyq.

В Департаменте санэпидконтроля Алматы сообщили, что в продуктовые магазины и аптеки, если нет приложения Ashyq, можно зайти по удостоверению личности.

- В объекты, которые работают по проекту Ashyq, можно зайти с помощью мобильного приложения на смартфоне, в случае его отсутствия по удостоверению личности представитель объекта просканирует статус посетителя в режиме "охранник". По удостоверению личности пожилые люди смогут посетить объекты Ashyq, в том числе продуктовые магазины, аптеки и др., - говорится в сообщении.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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 diger (Посетители) Сегодня, 16:22
Pinochet, Это фашисткое, с явными признаками дискриминации, приложение, разделяющее людей на касты, привилегии, возможности.
 
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 serg3132 (Посетители) Сегодня, 16:11
Маразм крепчает.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:07
кто сможет в двух словах разъяснить мне, глупому и недалекому, как помогает Ашык в борьбе с короновирусом?
 
 

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