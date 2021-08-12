Вход по Ashyq - что делать пенсионерам, у которых нет смартфона

Пожилые люди, у которых нет Ashyq, могут входить в продуктовые магазины и аптеки по удостоверению личности, передает zakon.kz.
Ранее СМИ писали, что некоторых пожилых людей не пускают в продуктовые магазины из-за того, что у них нет приложения Ashyq.
В Департаменте санэпидконтроля Алматы сообщили, что в продуктовые магазины и аптеки, если нет приложения Ashyq, можно зайти по удостоверению личности.
- В объекты, которые работают по проекту Ashyq, можно зайти с помощью мобильного приложения на смартфоне, в случае его отсутствия по удостоверению личности представитель объекта просканирует статус посетителя в режиме "охранник". По удостоверению личности пожилые люди смогут посетить объекты Ashyq, в том числе продуктовые магазины, аптеки и др., - говорится в сообщении.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz