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Еще одна страна открылась без требования о ПЦР-тесте для вакцинированных казахстанцев

Просмотров:610 Опубликовано: Сегодня, 16:36
Еще одна страна открылась без требования о ПЦР-тесте для вакцинированных казахстанцев
Минск, Беларусь, фото ©Shutterstock
Вакцинированные казахстанцы могут не сдавать ПЦР-тест при пересечении границы Беларуси, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Blizko.by.

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале.

Согласно документу, теперь иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса и имеющие при себе подтверждающий это документ, освобождаются от самоизоляции и необходимости делать ПЦР-тесты.

Требования к сертификату о вакцинации следующие:

курс вакцинации должен быть завершен не менее чем за один месяц и не более чем за 12 месяцев до даты пересечения границы;
должны быть указаны фамилия, имя, отчество (если имеется);
сертификат должен содержать дату окончания курса вакцины;
документ должен быть на русском, белорусском или английском языке.

Как пишет издание, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан прокомментировала новшество и отметила, что постановление снимает для людей, имеющих сертификат о вакцинации, требования о нахождении на самоизоляции при въезде в Беларусь и о необходимости ПЦР-тестирования. Также сообщается, что лица, направляющиеся в Беларусь на вакцинацию, могут не находиться на самоизоляции, но требование о ПЦР-тестировании для них не отменено.

Ранее сообщалось, что Грузия и Черногория принимают туристов с казахстанскими паспортами вакцинации без прохождения ПЦР-теста.


Источник: Tengri Travel
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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 17:28
Открыли Харьков, Киев, Кишинев... но мне туда не надо (Высоцкий)
 
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Ermyndo (Посетители) Сегодня, 17:02
Актау-Минск когда рейс откроете? Свистуны...

АХТУНГ!
 
 

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