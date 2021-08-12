Еще одна страна открылась без требования о ПЦР-тесте для вакцинированных казахстанцев

Вакцинированные казахстанцы могут не сдавать ПЦР-тест при пересечении границы Беларуси, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Blizko.by.



Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале.



Согласно документу, теперь иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса и имеющие при себе подтверждающий это документ, освобождаются от самоизоляции и необходимости делать ПЦР-тесты.



Требования к сертификату о вакцинации следующие:



курс вакцинации должен быть завершен не менее чем за один месяц и не более чем за 12 месяцев до даты пересечения границы;

должны быть указаны фамилия, имя, отчество (если имеется);

сертификат должен содержать дату окончания курса вакцины;

документ должен быть на русском, белорусском или английском языке.



Как пишет издание, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан прокомментировала новшество и отметила, что постановление снимает для людей, имеющих сертификат о вакцинации, требования о нахождении на самоизоляции при въезде в Беларусь и о необходимости ПЦР-тестирования. Также сообщается, что лица, направляющиеся в Беларусь на вакцинацию, могут не находиться на самоизоляции, но требование о ПЦР-тестировании для них не отменено.



Ранее сообщалось, что Грузия и Черногория принимают туристов с казахстанскими паспортами вакцинации без прохождения ПЦР-теста.