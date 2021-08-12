Жестко контролировать траты на спорт поручили в правительстве

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провел специальное совещание по текущим проблемам и перспективам развития массового и детского спорта в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.



В совещании приняли участие министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, руководители отраслевых министерств, акиматов регионов.



Отмечается, что вопросы развития массового и детского спорта будут находиться на особом контроле правительства.



"В соответствии с поручением Главы государства сфера спорта требует дальнейшего реформирования. В этой связи заместитель премьер-министра поставил перед государственными органами целый ряд ключевых задач:



- повысить доступность для занятия массовым и детским спортом;

-повысить уровень материально-технического оснащения спортивных объектов;

-взять на особый контроль исполнение мероприятий Дорожной карты партии Nur Otan по повышению до 2023 года зарплаты преподавателей специализированных спортивных школ в два раза, обеспечению до 2025 года каждого сельского округа спортивным инструктором;

-с учетом лучшего международного опыта поручено пересмотреть подходы по подготовке профессиональных спортсменов, в том числе национальных сборных команд, и разработать специальную программу по решению вопроса дефицита спортивных специалистов для массового и профессионального спорта (спортивные психологи, биомеханики, биохимики, диетологи и другие);

-обеспечить жесткий контроль за эффективностью расходования бюджетных и внебюджетных средств, направляемых на спорт;

-пересмотреть принятый Комплексный план по развитию физкультуры и массового спорта до 2025 года с учетом новых задач, стоящих перед отраслью;

-обеспечить принятие законодательных поправок, расширяющих полномочия Министерства культуры и спорта в части развития массового и детского спорта в стране", - говорится в сообщении.