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Жестко контролировать траты на спорт поручили в правительстве

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 16:40
Жестко контролировать траты на спорт поручили в правительстве
Иллюстративное фото
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провел специальное совещание по текущим проблемам и перспективам развития массового и детского спорта в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

В совещании приняли участие министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, руководители отраслевых министерств, акиматов регионов.

Отмечается, что вопросы развития массового и детского спорта будут находиться на особом контроле правительства.

"В соответствии с поручением Главы государства сфера спорта требует дальнейшего реформирования. В этой связи заместитель премьер-министра поставил перед государственными органами целый ряд ключевых задач:

- повысить доступность для занятия массовым и детским спортом;
-повысить уровень материально-технического оснащения спортивных объектов;
-взять на особый контроль исполнение мероприятий Дорожной карты партии Nur Otan по повышению до 2023 года зарплаты преподавателей специализированных спортивных школ в два раза, обеспечению до 2025 года каждого сельского округа спортивным инструктором;
-с учетом лучшего международного опыта поручено пересмотреть подходы по подготовке профессиональных спортсменов, в том числе национальных сборных команд, и разработать специальную программу по решению вопроса дефицита спортивных специалистов для массового и профессионального спорта (спортивные психологи, биомеханики, биохимики, диетологи и другие);
-обеспечить жесткий контроль за эффективностью расходования бюджетных и внебюджетных средств, направляемых на спорт;
-пересмотреть принятый Комплексный план по развитию физкультуры и массового спорта до 2025 года с учетом новых задач, стоящих перед отраслью;
-обеспечить принятие законодательных поправок, расширяющих полномочия Министерства культуры и спорта в части развития массового и детского спорта в стране", - говорится в сообщении.


Источник: tengrinews.kz
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