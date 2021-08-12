Жестко контролировать траты на спорт поручили в правительстве

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провел специальное совещание по текущим проблемам и перспективам развития массового и детского спорта в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.
В совещании приняли участие министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, руководители отраслевых министерств, акиматов регионов.
Отмечается, что вопросы развития массового и детского спорта будут находиться на особом контроле правительства.
"В соответствии с поручением Главы государства сфера спорта требует дальнейшего реформирования. В этой связи заместитель премьер-министра поставил перед государственными органами целый ряд ключевых задач:
- повысить доступность для занятия массовым и детским спортом; -повысить уровень материально-технического оснащения спортивных объектов; -взять на особый контроль исполнение мероприятий Дорожной карты партии Nur Otan по повышению до 2023 года зарплаты преподавателей специализированных спортивных школ в два раза, обеспечению до 2025 года каждого сельского округа спортивным инструктором; -с учетом лучшего международного опыта поручено пересмотреть подходы по подготовке профессиональных спортсменов, в том числе национальных сборных команд, и разработать специальную программу по решению вопроса дефицита спортивных специалистов для массового и профессионального спорта (спортивные психологи, биомеханики, биохимики, диетологи и другие); -обеспечить жесткий контроль за эффективностью расходования бюджетных и внебюджетных средств, направляемых на спорт; -пересмотреть принятый Комплексный план по развитию физкультуры и массового спорта до 2025 года с учетом новых задач, стоящих перед отраслью; -обеспечить принятие законодательных поправок, расширяющих полномочия Министерства культуры и спорта в части развития массового и детского спорта в стране", - говорится в сообщении.
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