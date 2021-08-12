Засуха была ожидаема, но мы были не готовы - министр о гибели скота

Вице-министр - исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил, что в Казахстане корма для скота производят в два раза меньше нормы. По его словам, засуха 2021 года была ожидаема, но страна оказалась не готова к ней, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Развивать животноводство без соответствующей кормовой базы - это большой и неоправданный риск. Изменение климата - это следствие глобального потепления, и частота засухи ускоряется. Подобные катаклизмы, как нынешняя засуха, были ожидаемыми, соответственно, надо было заведомо готовиться к такому сценарию развития. То что мы, к сожалению, не были готовы к этому, показал текущий год.
Пример, по данным ученых, у нас в стране ежегодно производится кормов практически в два раза меньше от зоотехнической нормы и потребностей. Причем около 70 процентов этого объема кормов в основном заготавливается на естественных сенокосах, на так называемых косимых пастбищах, продуктивность которых всецело зависит от погодных условий. Здесь и кроется одна из основных причин низкой продуктивности скота, который в личных подсобных хозяйствах находится", - сообщил Карашукеев на брифинге СЦК.
По его словам, доля кормовых культур в севообороте находится на уровне 15 процентов, что в два раза ниже рекомендованного наукой показателя.
"Можно констатировать, что у нас нарушены основные принципы развития животноводства. И увеличение поголовья скота осуществлялось без опережающего укрепления кормовой базы. По моему мнению, одной из причин, серьезно сдерживающих развитие программ повышения экспортного потенциала животноводства за счет массового импорта племенного поголовья, который у нас некоторое время назад был, является именно несоблюдение базового принципа: хочешь успешно развивать животноводство, убедись в достаточности кормов. Вроде бы простой тезис", - отметил Карашукеев.
Он привел в пример времена Советского Союза, когда число колодцев для скота соответствовало количеству животных.
"В Мангистауской области в советское время было около 732 тысяч голов всех видов скота. Для такого поголовья действовало 3 400 шахтных трубчатых колодцев, 43 пруда и водопроводы общей протяженностью 60 километров. По линии государства реализовывались мероприятия по улучшению пастбищ, поддержанию их продуктивности.
Сейчас в области имеется около 840 тысяч голов скота, общая численность увеличилась почти на 15 процентов. Количество колодцев сократилось до 2 500, хотя в период независимости, с 2014 по 2020 год, построено и восстановлено порядка 400 колодцев и скважин. Сложно дела обстояли по повышению продуктивности пастбищ. В Мангистауской области, я сам туда съездил, идет истощение пастбищ, которое усугубилось под влиянием жесточайшей засухи. Животноводы оказались в такой сложной ситуации", - подытожил он.
По его словам, выход тут один: нужно принимать системные меры, позволяющие гарантировать устойчивое развитие отрасли независимо от влияния погодных факторов. Прежде всего, это проведение реальной диверсификации в земледелии.
10 июля Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что министр сельского хозяйства Сапархан Омаров должен уйти в отставку. После этого вице-министром - исполняющим обязанности министра был назначен Ербол Карашукеев.
Экс-министр Омаров позже возглавил национальную компанию "Продовольственная контрактная корпорация".
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