Учредителя «Азия-Авто» объявили в розыск, суд заочно санкционировал его арест

Учредитель группы компании АО «Азия-Авто» Анатолий Балушкин объявлен в розыск в Казахстане. Уголовное дело в отношении него ведет территориальный департамент агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области. Дело заведено по статье 190, часть 4, — «Мошенничество».



Пресс-служба АФМ сообщает, что судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.



Анатолий Балушкин — председатель совета директоров группы компаний «Бипэк Авто — Азия Авто». Проблемы у компании начались в 2020 году, когда министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана расторгло с ней соглашение о преференциях в обмен на промышленную сборку.



Правительство потребовало вернуть в казну 405 миллионов долларов (более 174 миллиардов тенге), полученных в виде льгот.



Балушкин и его компания пытались опротестовать в суде решение, но в начале 2021 года министерство выиграло процесс. «Азия-Авто» распустило более двух тысяч работников по всей стране, а предприятие закрыло некоторые направления.



На пресс-конференции в ноябре 2020 года Балушкин говорил, что «хотели бы полновесной проверки по отрасли всех трех заводов», чтобы увидели, «кто какие деньги государственные получил, как их вложил».



Министерство индустрии заявляло, что группа компаний не исполнила своих обязательств по соглашениям о промсборке, взятые на себя в 2010 году. АО «Азия Авто» получало государственные преференции в виде освобождения от налога на добавленную стоимость и таможенных платежей, а также стимулирование в виде возврата уплаченного утилизационного сбора.



Преференции от государства получает и конкурент «Азия Авто» — второе по мощности ТОО «СарыаркаАвтоПром». С недавних пор это предприятие контролируется китайским правительством через компанию China Machinery Import and ExportCorporation.