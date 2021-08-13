10-летняя школьница упала в открытый колодец и сломала позвоночник

10-летняя школьница в Нур-Султане упала в открытый колодец и сломала позвоночник в двух местах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Astana TV.



Мать девочки Найля Уразалиева сообщила, что трагедия произошла в марте этого года после обильного снегопада. Девочка гуляла с младшими братьями.



"Сверху упал какой-то большой камень или бетон. Когда бетон упал, я потеряла сознание на несколько секунд и слышала, что братики плачут", - поделилась пострадавшая.



Сейчас Тогжан вынуждена постоянно носить корсет. За полгода дело так и не дошло до суда. Мать девочки опасается, что расследование затянется и по истечению срока давности виновный избежит наказания.



"Через несколько дней мне позвонил дознаватель, пригласил на встречу. Я говорю: "Я в больнице с ребенком, я не могу". Тогда он сам приехал и предложил мне забрать заявление", - рассказала Найля Уразалиева.



Мама девочки отказалась забирать заявление. Колодец оказался на балансе "Астана Су Арнасы". В компании по данному инциденту сообщили, что люк повредила снегоуборочная техника, которая не имеет отношения к горводоканалу.



"Водитель подрядной организации, которая занималась очисткой снега по городу не сообщил о том, что продавил колодец. Если бы водитель этого автотранспортного средства сообщил бы в нашу службу, несчастного случая можно было бы избежать", - прокомментировали в пресс-службе "Астана Су Арнасы".



Найля Уразалиева заверила, что не просит миллионных компенсаций. Говорит, ее главная цель, чтобы виновный в происшествии был наказан. Ведь тогда, быть может, дети в столице перестанут проваливаться в открытые люки так часто.