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Взрыв автобуса с пассажирами попал на видео в российском Воронеже

Просмотров:293 Опубликовано: Сегодня, 09:09
Взрыв автобуса с пассажирами попал на видео в российском Воронеже
Кадр из видео
Вечером 12 августа у торгового центра в российском Воронеже взорвался автобус с 35 пассажирами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

ЧП произошло в 21.24 (00.24 по времени Нур-Султана) около торгового центра "Галерея Чижова", взорвался ПАЗ на маршруте 10А. В момент происшествия в автобусе находилось 35 пассажиров, все сидячие места были заняты.

По предварительным данным, пострадали 16 человек. Одна женщина скончалась в реанимации, у нее оторвало нижнюю часть голени. Состояние троих людей тяжелое, они находятся в реанимации, один человек в операционной. Состояние пятерых - средней степени тяжести, двоих – ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась.

Момент взрыва попал на видео.

По первоначальным данным экстренных служб, предварительной причиной стал взрыв газового оборудования. При этом представитель перевозчика заявил, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за его расследованием следят в центральном аппарате. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов и следователей.



Источник: Tengrinews.kz
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