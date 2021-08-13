«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 13 Августа
+30...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.24 KZT
  • €1 = 498.1 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Россия поддержала намерение Казахстана бороться с «пещерным национализмом»

Просмотров:84 Опубликовано: Сегодня, 09:52
Россия поддержала намерение Казахстана бороться с «пещерным национализмом»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Москва поддерживает намерение Нур-Султана бороться с проявлениями национальной нетерпимости после публикации видеороликов о «языковых патрулях». Сообщение об этом появилось на сайте Министерства иностранных дел России.

Поводом для реакции дипломатов стали опубликованные в сети видеозаписи, на которых казахские националисты проводят «языковые патрули» в магазинах и государственных учреждениях. Они проверяют, переведены ли этикетки в магазинах на казахский, общаются ли на нем продавцы и госслужащие. Во время рейдов молодые люди называют русских жителей «гастарбайтерами» и заставляют извиняться на камеру.

12 августа на это отреагировал заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев. Он назвал действия активистов «пещерным национализмом» и пообещал привлечь к разбирательствам правоохранителей.

«Отмечаем его слова о готовности властей жестко пресекать проявления "пещерного национализма". Мы полностью поддерживаем указанную позицию», — говорится в сообщении МИД.

Ранее организатор националистических акций Til Maydani («Волна языка») и «языковых патрулей» в Казахстане Куат Ахметов заявил, что русские страдают «синдромом Равшана и Джамшута» и обвинил их в высокомерии. «Вы и сюда приходите, в Казахстан, и тоже такая ненависть — я не знаю, откуда», — сказал он.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика