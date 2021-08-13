Россия поддержала намерение Казахстана бороться с «пещерным национализмом»

Москва поддерживает намерение Нур-Султана бороться с проявлениями национальной нетерпимости после публикации видеороликов о «языковых патрулях». Сообщение об этом появилось на сайте Министерства иностранных дел России.
Поводом для реакции дипломатов стали опубликованные в сети видеозаписи, на которых казахские националисты проводят «языковые патрули» в магазинах и государственных учреждениях. Они проверяют, переведены ли этикетки в магазинах на казахский, общаются ли на нем продавцы и госслужащие. Во время рейдов молодые люди называют русских жителей «гастарбайтерами» и заставляют извиняться на камеру.
12 августа на это отреагировал заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев. Он назвал действия активистов «пещерным национализмом» и пообещал привлечь к разбирательствам правоохранителей.
«Отмечаем его слова о готовности властей жестко пресекать проявления "пещерного национализма". Мы полностью поддерживаем указанную позицию», — говорится в сообщении МИД.
Ранее организатор националистических акций Til Maydani («Волна языка») и «языковых патрулей» в Казахстане Куат Ахметов заявил, что русские страдают «синдромом Равшана и Джамшута» и обвинил их в высокомерии. «Вы и сюда приходите, в Казахстан, и тоже такая ненависть — я не знаю, откуда», — сказал он.
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