Мать предложила несовершеннолетнюю дочь чиновнику-педофилу – Тургумбаев

Актобе. 13 августа. КазТАГ - Жительница Актюбинской области подозревается в том, что заставляла свою несовершеннолетнюю дочь вступать в половую связь с чиновником, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.



«В прошлом году в Актюбинской области задержан чиновник по подозрению в педофилии, который неоднократно вступал в половую связь с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста. Более того, в корыстных целях сама мать заставляла дочь заниматься этим», - сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.



По его словам, подозреваемый арестован.



«В отношении матери также возбуждено уголовное дело за вовлечение дочери в проституцию. Уголовные дела находятся в производстве, проводятся следственные действия», - заключил глава МВД.