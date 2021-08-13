Мать предложила несовершеннолетнюю дочь чиновнику-педофилу – Тургумбаев

Актобе. 13 августа. КазТАГ - Жительница Актюбинской области подозревается в том, что заставляла свою несовершеннолетнюю дочь вступать в половую связь с чиновником, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.
«В прошлом году в Актюбинской области задержан чиновник по подозрению в педофилии, который неоднократно вступал в половую связь с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста. Более того, в корыстных целях сама мать заставляла дочь заниматься этим», - сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
По его словам, подозреваемый арестован.
«В отношении матери также возбуждено уголовное дело за вовлечение дочери в проституцию. Уголовные дела находятся в производстве, проводятся следственные действия», - заключил глава МВД.
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