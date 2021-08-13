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Какие страны открыты для отдыха вакцинированным казахстанцам

Просмотров:84 Опубликовано: Сегодня, 16:25
Какие страны открыты для отдыха вакцинированным казахстанцам
Фото из открытых источников
Центр по профилактике и контролю заболеваний обновил список государств в Европе, куда туристам ездить небезопасно из-за заражения коронавирусом. Однако излюбленные курорты открыты для казахстанцев, передает ИА «NewTimes.kz».

Как пишет телеканал КТК, в данное время не рекомендуется посещать Эстонию, Мальту, Португалию, Исландию, некоторые регионы Франции, греческие острова, а также испанские курорты, например, Ибицу.

Однако у казахстанцев популярностью пользуются другие направления — Грузия, Египет, Турция.

Так, Грузия снова стала центром притяжения для туристов со всего мира. Для того чтобы отдыхать у моря или любоваться горами, должен соблюдаться ряд правил. Например, иметь при себе паспорт вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

К слову, в стране вновь ввели масочный режим из-за резкого роста зараженных. Причем не только в закрытых помещениях, но и на воздухе. За отсутствие маски нарушители должны заплатить 20 лари — чуть меньше 3 тыс тенге.

«В стране бушует «дельта»-штамм вируса. Что касается ограничений по общепиту и каким-то развлечениям, все заведения работают до 12 ночи. После работают на вынос и доставку. Доступны все виды развлечений. То есть аквапарки, бассейны, экскурсии доступны все. Туристов в Грузии очень много, особенно из Казахстана», — прокомментировал автор трэвел-блога «Без границ» Алибек Халитов.

Многие казахстанские туристы традиционно выбирают Турцию. Правда, обстановка в стране тоже накаляется. Суточный прирост ковид-положительных достиг максимума за три месяца — почти 30 тыс человек. При этом для наших граждан, которые полностью прошли вакцинацию, въезд упростили. Им не нужно сдавать дополнительные анализы. Если же прививки нет, придется пройти ПЦР-тест или экспресс-тест на антитела.

«Также нужно на сайте здравоохранения за 72 часа заполнить анкету и получить код здоровья. Без него на территорию Турции не пустят. Для туристов все открыто, все работает. Есть все экскурсии», — говорит турист Надежда Вербицкая.

Еще одно популярное направление — Египет. Туристический сезон сейчас в самом разгаре. Казахстанцы рассказывают: за соблюдением санитарных норм в отелях следят особенно тщательно.

«Стоят ограничения перед блюдами. То есть я не могу подойти во время обеда, ужина или завтрака к еде. Стоит официант в перчатках и маске, который сам накладывает. П всей территории и на всех столах — санитайзеры, весь персонал — в масках», — поделился отдыхающий Данияр Карипжанов.

Казахстанский паспорт вакцинации в Египте признают. Что касается ПЦР-теста, его нужно сдавать только непривитым туристам. И стоить это будет около 50 долларов.

«ПЦР-тесты проверяли в Казахстане и также здесь. У нас стоит 7 тыс тенге, а здесь — 50 долларов. ПЦР-тест я не сдавала, так как у меня есть паспорт вакцинации. Я получила «Спутник V» еще в мае, пришлось сдать сыну, ему 7 лет. Купаться можно до шести вечера. По вечерам проходят развлекательные мероприятия, в целях безопасности столы расположены в метре друг от друга», — рассказывает туристка Зарина Бакыт.

Сейчас в Египте коронавирусом болеет 34 тыс местных жителей. Такую обстановку эксперты считают стабильной и безопасной.


Источник: newtimes.kz
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