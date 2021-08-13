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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Шымкенте выстраиваются очереди за трупами

Просмотров:279 Опубликовано: Сегодня, 16:48
В Шымкенте выстраиваются очереди за трупами
Фото Otyrar kz
В Шымкенте регистрируют высокую смертность от коронавирусной инфекции.
Если раньше в день патологоанатомическое бюро города, куда привозят тела умерших в больницах Шымкента и Туркестанской области, принимало 60-65 тел в месяц, то сейчас 30-35 в день.

С самого утра у патологоанатомического бюро в Шымкенте собираются люди, стоянка забита машинами, у окна для выдачи документов очередь. В это неприметное здание свозят тела умерших в больницах людей со всего города и некоторых медицинских учреждений Туркестанской области. Здесь же родным дают попрощаться с усопшими. Большая часть умерших скончались от ковида.

«Если раньше к нам привозили в месяц 60-70 человек, то сейчас в день 30-35 человек поступают. При этом 80 — 90 процентов из них умершие от коронавирусной инфекции, и только 1-2 случая это скончавшиеся от инсульта или инфаркта», — говорит Марат Токтасов, врач-патологоанатом.

Копатели могил только успевают делать свою работу — хоронить приезжают в течение всего дня. О том что много заказов говорят и гробовщики. Но на камеру об этом рассказывать отказываются.

С начала года от коронавирусной инфекции в Шымкенте скончались больше 600 человек. При этом пик смертности пришелся на июль и продолжается сейчас. С начала прошлого месяца по сегодняшний день в городе от ковида умерли больше 300 человек. 22 пациента скончались позавчера, 14 — накануне. По словам главного врача Шымкента, родные погибших хотят сразу захоронить усопших. Но согласно процедуре тела выдают только через 2-3 дня.



«Многие звонят, спрашивают, просят, мы хотим забрать тело, особенно мусульмане. Мы им объясняем, что после смерти труп должен 2 часа лежать в больнице, после этого специалисты в машинах везут их в патологоанатомическое бюро, там обязательно идет вскрытие, мы должны понять, что без вскрытия трупы не выдаются», — говорит Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения Шымкента.

При этом тела обрабатывают, а родным выдают обернутыми в ткань, плотную клеенку и скотч — коронавирус может передаваться от умершего живым. В день в Шымкенте умирают порядка 100 человек — от коронавирусной инфекции, сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, онкологии, в результате ДТП.


Источник: otyrar.kz
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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 17:04
Уважаемый главный редактор газеты Лада!
В наше не простое время название статьи МЯГКО говоря не этично!
В Шымкенте выстраиваются очереди за трупами

Что это за дичь?! Общественность, люди так на взводе!
Можно же как то название статьи исправить?
Или вам ещё паника нужна?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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