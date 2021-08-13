Мэр города зубами испортил медаль Олимпийской чемпионке в Японии

Japan’s Miu Goto will have her #Tokyo2020 gold medal replaced with a fresh one following an outcry on social media after the mayor of her hometown put it between his teeth https://t.co/qPwXa6bvf8 pic.twitter.com/Jq2PJGiZ7U — Reuters (@Reuters) August 13, 2021

Мэр города в Японии зубами испортил золотую медаль олимпийской чемпионки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.Инцидент случился в мэрии Нагои, куда мэр города, 72-летний Такаши Кавамура, пригласил чемпионку по софтболу Миу Гото для официального поздравления. Во время ее чествования на сцене чиновник снял маску, надел на себя золотую медаль и укусил ее. Таким образом он позировал для фотографов.Глава города получил волну критики в социальных сетях, в мэрию Нагои также поступило более 7 тысяч жалоб на действия чиновника. Его обвинили в нарушении правил массовых мероприятий в период пандемии.Компания Toyota, владелица команды, за которую играет Гото, назвала поступок мэра "неуместным" и "вызывающим большое сожаление".Кавамура в свою очередь уже принес извинения за свой поступок. Он также поговорил с главой Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямаситой и выразил желание возместить деньги за новую золотую медаль, извинившись "за то, что запачкал символ многих лет упорной работы".Теперь игрок женской сборной Японии по софтболу, которая победила на прошедшей в Токио Олимпиаде, получит новую золотую медаль."При поддержке Международного олимпийского комитета (МОК) и в соответствии с ее собственным намерением медаль госпожи Гото теперь будет обменена на новую", - заявили организаторы Олимпиады, добавив, что МОК возьмет на себя расходы по обмену.Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что представители 93 национальных олимпийских комитетов отметились хотя бы одной медалью на Олимпийских играх в Токио, установив рекорд Игр.