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Мэр города зубами испортил медаль Олимпийской чемпионке в Японии

Просмотров:308 Опубликовано: Сегодня, 18:17
Мэр города зубами испортил медаль Олимпийской чемпионке в Японии
Фото ©REUTERS
Мэр города в Японии зубами испортил золотую медаль олимпийской чемпионки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Инцидент случился в мэрии Нагои, куда мэр города, 72-летний Такаши Кавамура, пригласил чемпионку по софтболу Миу Гото для официального поздравления. Во время ее чествования на сцене чиновник снял маску, надел на себя золотую медаль и укусил ее. Таким образом он позировал для фотографов.



Глава города получил волну критики в социальных сетях, в мэрию Нагои также поступило более 7 тысяч жалоб на действия чиновника. Его обвинили в нарушении правил массовых мероприятий в период пандемии.

Компания Toyota, владелица команды, за которую играет Гото, назвала поступок мэра "неуместным" и "вызывающим большое сожаление".

Кавамура в свою очередь уже принес извинения за свой поступок. Он также поговорил с главой Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямаситой и выразил желание возместить деньги за новую золотую медаль, извинившись "за то, что запачкал символ многих лет упорной работы".

Теперь игрок женской сборной Японии по софтболу, которая победила на прошедшей в Токио Олимпиаде, получит новую золотую медаль.

"При поддержке Международного олимпийского комитета (МОК) и в соответствии с ее собственным намерением медаль госпожи Гото теперь будет обменена на новую", - заявили организаторы Олимпиады, добавив, что МОК возьмет на себя расходы по обмену.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что представители 93 национальных олимпийских комитетов отметились хотя бы одной медалью на Олимпийских играх в Токио, установив рекорд Игр.


Источник: Tengrinews.kz
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