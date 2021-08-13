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Четырехлетним детям в Шотландии разрешат "менять гендер" без ведома родителей

Просмотров:99 Опубликовано: Сегодня, 19:53
Четырехлетним детям в Шотландии разрешат "менять гендер" без ведома родителей
Фото из открытых источников
Правительство Шотландии разрешит младшим школьникам с четырех лет определять свою гендерную принадлежность без согласия их родителей, сообщает zakon.kz.

Дети теперь смогут "менять гендер" в зависимости от их желания. А учителям лучше обращаться к ним в соответствии с тем полом и именем, что они выбирают сами. При этом делать это можно без ведома родителей. Такие рекомендации для педагогов выпустило правительство Шотландии, пишет The Telegraph.

Согласно новым рекомендациям, детям стоит разрешать использовать тот туалет, который они сами хотят, школьная форма должна включать "гендерно-нейтральные" варианты, а в учебном материале для младших классов должны быть трансгендерные персонажи и ролевые модели.

С теми родителями, которые будут выступать против этого и других нововведений, педагогам поручено проводить просветительские беседы.

В шотландских соцсетях разразился скандал: многие родители шокированы. Даже "толерантные" папы и мамы считают, что четырехлетние дети еще слишком малы, чтобы вообще понимать, что такое пол.

В марте Датский этический совет порекомендовал государственным органам позволить юридическую смену пола с 12 или даже с 10 лет. Инициативу поддержали все левые партии датского парламента, их противники указали на то, что данных о пользе таких шагов для детей с гендерной дисфорией.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • kolu411
 Андpей (Посетители) Сегодня, 20:40
Остановите землю, я сойду.
 
 

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