Экологи бьют тревогу из-за планов по строительству каналов на дне Каспия

НУР-СУЛТАН - 13 авг, Sputnik. Каспийскому морю угрожает экологическая катастрофа, считают эксперты и общественники.



Работы по строительству двух 56-километровых каналов на дне Каспия уже начаты. Не остановила сотрудников нефтедобывающей компании NCOC и подписанная несколькими десятками тысяч казахстанцев петиция, сообщает телеканал "Астана ТВ".



В петиции неравнодушные граждане просили президента страны ввести временный мораторий на строительство каналов хотя бы до проведения независимой экспертизы, которая бы показала, насколько губительно углубление дна для флоры и фауны.



"Компания NCOC игнорирует петицию общественности на предмет того, чтобы не проводить дноуглубительные работы. Ставили вопрос о том, насколько обоснованно проведение этих дноуглубительных работ с точки зрения безопасности для экосистемы", - сказала директор ОО "Центр эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова.



По мнению экологов, морские обитатели, а также подводная растительность будут загублены. Системный шум и химические изменения очень чутко улавливаются рыбами. Но, похоже, что на данную угрозу все закрывают глаза. Между тем, негативный результат работ виден уже сейчас, говорят общественники. Наличие живности в прибрежных зонах заметно сократилосьсь.



"В Атырау сейчас критическая ситуация. Продовольственная база наша. Это то, что спасает народ. А мы сейчас видим, просто как житель Атырау, могу сказать, что мы в последнее время рыбы уже не видим. А у нас весной рыба заменяла нам мясо на столе. А сейчас рыба стоит дороже, чем мясо. А красной рыбы, осетровых вообще нет", - говорит общественный деятель Гульжан Елешова.



Каналы по дну Каспия намерены построить до конца следующего года.



За это время со дна Каспия снимут более 18,5 миллиона кубометров грунта. Это приведет к ухудшению качества воды и дальнейшему обмелению моря, уверены эксперты.



"Прогноз уже мировых ученых, Каспийское море и дальше будет мелеть. Это только начало. И зная это, кстати, они знают, они выбирают дешевый вариант. Вот сейчас выроем каналы, по ним суда подгоним. А вода от 9 до 8 метров падает уровень моря. Повторяю, они выбирают самый дешевый, самый мерзкий способ рыть каналы", отмечает общественный деятель Махамбет Хакимов.



Активисты предлагают альтернативу - вместо рытья каналов использовать более безопасные для экологии суда, которые могут передвигаться по мелководью. Этот вариант довольно дорогой, говорят общественники, но зато менее губительный для экосистемы.



"Это суда на воздушной подушке. Да, они дороги. Но тут такой случай, когда экономия неуместна. Суда на воздушной подушке бывают разные, грузовые, пассажирские, маленькие, большие. Вот этот флот надо создавать", - сказал Махамбет Хакимов.



Активисты просят прислушаться к ним и признать проект вредным и опасным с точки зрения сохранения и охраны окружающей среды региона. В противном случае, уверяют экологи, Каспийское море повторит судьбу Арала. Поэтому экологи и общественники требуют ввести мораторий на дноуглубительные работы в акватории Северо-Восточного Каспия - до тех пор, пока не будет создана независимая комиссия, которая вынесет объективное решение по строительству.