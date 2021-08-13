Как выбрать лучший арбуз в вашей жизни? И придется ли для этого по нему стучать?

Отвечаем на главные вопросы последнего летнего месяца (и даем пошаговую инструкцию)



Отвечаем на главные вопросы последнего летнего месяца (и даем пошаговую инструкцию).



Вы тоже — как и мы — любите арбузы, но понятия не имеете, как их правильно выбирать? Говорят, что перед покупкой по арбузу нужно обязательно постучать — а что должно произойти дальше? Как «звучит» спелый арбуз? И вообще, как он должен выглядеть? Ответить на все эти вопросы мы попросили специалиста по арбузам — заведующего лабораторией бахчевых культур Федерального научного центра риса Виктора Лазько.





— Когда лучше всего покупать арбуз?



— То, что сезон начинается с середины августа и заканчивается в сентябре, — устаревшее понятие. Сейчас мы можем получать урожай этой ягоды начиная с конца июня — начала июля — благодаря рассаде и туннельному укрытию [плодов для создания оптимальных условий]. А в конце сентября дозревает самая поздняя группа сортов арбузов, которые чаще всего закатывают или маринуют.



— Почему вообще арбуз — это ягода?



— Это ботаническое описание. У арбуза разросшийся околоплодник и семечко формируется внутри плода. Все это подпадает под описание ягоды.



— Хорошо, а где лучше всего покупать арбуз?



— Где угодно. Хороший может попасться как на рынке, так и в супермаркете. Кроме того, сейчас набирает популярность агротуризм. Можно поехать, остановиться около бахчи и выбрать любой понравившийся арбуз.



— Многих беспокоит излишнее использование «химии». Как понять, что арбуз выращен без этого?



— Заранее вы никак визуально не определите, есть лишние нитраты или нет. Это можно понять только в разрезе. Количество нитратов можно определить по границе корки и мякоти — она должна четко просматриваться. Также стоит обратить внимание на семечки — мы едим спелые арбузы, поэтому и семечки должны быть спелыми, а не белыми.



— А в «нитратометрах» есть смысл? Люди приходят с этими приборчиками на рынок и пытаются понять, хороший арбуз или вредный.



— В целом ничего плохого я в них не вижу. Но точность «нитратометров», которые покупают люди, зависит от модели. При этом продукцию, которая попадает на рынок, до этого обязательно проверяют специальные лаборанты. Это делается именно для того, чтобы снизить в продаже количество продуктов, содержащих лишние нитраты.



— Как в целом определить, что арбуз уже спелый?



— Есть несколько признаков. Первый — это высохший прилистник, то есть «хвостик». Но ориентироваться только по нему не стоит, потому что он мог подвять при транспортировке или уже на прилавке.



Второй признак — яркая окраска арбуза и выраженный рисунок на корке без какого-либо матового налета.



Еще важно, чтобы место, которым плод лежал на земле, было ярко-желтым, а не белым. Но если такие пятна наблюдаются сверху арбуза, значит, плод повредило солнце и он спекся.



— А стучать по арбузу нужно?



— Да, это один из способов проверки. Спелый плод издает звонкий звук с ярко выраженной вибрацией. А глухо звучат плоды, которые еще не дозрели.



Вообще же арбуз — это единственная ягода, по которой трудно на 100% сказать, созрела она или нет, вплоть до того момента, пока ее не разрежешь.



— Окей, разрезали. Как в идеале должна выглядеть мякоть?



— Мякоть может быть абсолютно разных оттенков. Производители ориентируются на рынок и делают яркие цвета: красный, кирпичный, бордовый. А раньше, к примеру, был популярен розовый оттенок.



Теоретически мякоть может быть и желтая, и синяя, и зеленая. Это бизнес, и людей привлекают к прилавку разными способами. Например, давно существуют желтые арбузы. Такой сорт был создан по аналогии с желтыми помидорами для людей, у которых «аллергия» на красные арбузы.





— Как выводят такие сорта?



— Создавать генетические модификации или мутации химическим путем слишком дорого. Созданием сортов и гибридов занимаются селекционные центры, и пользуются они традиционными методами. В природе есть все, главное это найти и передать — как правило, с помощью скрещивания.



— А от чего зависит вкус арбуза?



— Это сортовые особенности и особенности его выращивания. Например, ранние арбузы, как правило, меньше накапливают сахар. В основном это все объясняется генетическими предрасположенностями. Есть очень сладкие сорта, и есть менее сладкие. Но сам пока не попробуешь — не определишь.



— Есть какие-то самые популярные сорта, на которые можно ориентироваться? Как их узнать?



— Из поздних — а значит, и более сладких — сортов самые популярные в России — это «икар» или «холодок». Они будут очень сладкими. И их легко отличить по характерному окрасу: «икар» сам по себе темный, а у «холодка» рисунок практически полностью закрывает фон [на корке].



В раннем и среднем секторе — более полутора тысяч сортов. Тут можно действовать только методом проб и ошибок. У некоторых из таких сортов есть характерные признаки. К примеру, есть вытянутый длинный сорт «необычайный», его легко отличить от других. Но таких мало.



— Еще много говорят про «женские арбузы». Считается, что они более сладкие и имеют меньше косточек. Это миф?



— В народе плод с более широким цветочным основанием считается «женским». При выборе арбуза часто ориентируются на него. Однако в ботанике такого понятия нет. И скорее всего [приписываемые качества] — миф. Потому что, например, количество семечек зависит от сорта, качества опыления и генетической предрасположенности.



— А где в России самые вкусные арбузы?



— На первом месте у нас — Астрахань и Волгоград. Это зоны с полупустынями, степями и сухим климатом. Поэтому вся лишняя влага там отсутствует. Это позволяет производителям отказываться от применения пестицидов в качестве защиты арбуза. Но, например, ранние сорта лучше всего покупать на Кубани — весна там наступает раньше, чем в Астрахани, и плоды развиваются быстрее.



Подытожим. Пошаговая инструкция, как купить лучший арбуз в вашей жизни

Лучше всего покупать арбуз на бахчевых плантациях. Но в условиях города рынок или супермаркет станут отличным выходом.

В первую очередь обращаем внимание на цвет плода. Он должен быть ярким, без матового налета, а рисунок — контрастным.

Обращаем внимание на место соприкосновения арбуза с землей. Оно должно быть ярко-желтого цвета, но не белого. Его нормальная величина — примерно с ладонь.

В верхней части арбуза никаких пятен быть не должно. Если они есть — значит арбуз «сгорел» на солнце и мякоть внутри будет невкусной.

«Хвостик» должен быть сухой и небольшой по размеру. Но нужно учитывать, что он мог высохнуть уже на прилавке.

В завершение стучим и шлепаем плод. Спелый арбуз издает звонкий звук с вибрацией. Глухо звучат плоды, которые еще не созрели.