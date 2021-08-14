7510 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 14 августа 2021 года. В столице заметно снизилось количество зараженных коронавирусом - почти на 300 человек, в Алматы и Шымкенте ситуация не поменялась. Больше всего заболевших отмечается в Карагандинской области, сообщает zakon.kz.



Всего в стране подтверждено 679 832 случая, из них:



в городе Нур-Султан – 998,

в городе Алматы – 1519,

в городе Шымкенте – 565,

в Акмолинской области – 279,

в Актюбинской области – 434,

в Алматинской области – 350,

в Атырауской области – 467,

в ВКО – 192,

в Жамбылской области – 149,

в ЗКО – 153,

в Карагандинской области – 1084,

в Костанайской области – 278,

в Кызылординской области – 220,

в Мангистауской области – 209,

в Павлодарской области – 323,

в СКО – 165,

в Туркестанской области – 125.



6195 человек выздоровели от коронавируса



в городе Нур-Султане - 1777,

в городе Алматы - 1021,

в городе Шымкенте - 499,

в Акмолинской области - 283,

в Актюбинской области - 219,

в Алматинской области - 228,

в Атырауской области - 277,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 171,

в Карагандинской области - 365,

в Костанайской области - 294,

в Кызылординской области – 170,

в Мангыстауской области - 183,

в Павлодарской области - 355,

в СКО - 237,

в Туркестанской области - 116.



Всего в стране выздоровело 560 373 человека от COVID-19.