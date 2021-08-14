7510 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 14 августа 2021 года. В столице заметно снизилось количество зараженных коронавирусом - почти на 300 человек, в Алматы и Шымкенте ситуация не поменялась. Больше всего заболевших отмечается в Карагандинской области, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 679 832 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 998, в городе Алматы – 1519, в городе Шымкенте – 565, в Акмолинской области – 279, в Актюбинской области – 434, в Алматинской области – 350, в Атырауской области – 467, в ВКО – 192, в Жамбылской области – 149, в ЗКО – 153, в Карагандинской области – 1084, в Костанайской области – 278, в Кызылординской области – 220, в Мангистауской области – 209, в Павлодарской области – 323, в СКО – 165, в Туркестанской области – 125.
6195 человек выздоровели от коронавируса
в городе Нур-Султане - 1777, в городе Алматы - 1021, в городе Шымкенте - 499, в Акмолинской области - 283, в Актюбинской области - 219, в Алматинской области - 228, в Атырауской области - 277, в ВКО - 0, в Жамбылской области - 0, в ЗКО - 171, в Карагандинской области - 365, в Костанайской области - 294, в Кызылординской области – 170, в Мангыстауской области - 183, в Павлодарской области - 355, в СКО - 237, в Туркестанской области - 116.
Всего в стране выздоровело 560 373 человека от COVID-19.
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