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Вертолет с туристами упал в озеро на Камчатке: найдены тела погибших

Просмотров:32 Опубликовано: Сегодня, 09:17
Вертолет с туристами упал в озеро на Камчатке: найдены тела погибших
© RT / Instagram
Тела трех человек, в том числе пилота, обнаружили на дне Курильского озера рядом с упавшим вертолетом, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек", - отметил Солодов.

Он добавил, что работы будут проводиться все светлое время суток.

В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали. По данному факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.



Источник: Tengrinews.kz
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