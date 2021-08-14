Заразившимся коронавирусом женщинам приходится прерывать беременность

В Северном Казахстане врачи крайне обеспокоены тем, что все чаще коронавирусом болеют беременные. Чтобы спасти жизнь матерям, медики вынуждены идти на крайние меры, сообщает телеканал КТК, передает Tengrinews.kz.



С начала пандемии в регионе зарегистрировано 517 беременных, зараженных COVID-19.



Специалисты отмечают, заболевание у пациенток протекает крайне тяжело: порой женщины не могут вынашивать детей. Врачи вынуждены прерывать беременность. В результате новорожденные чаще всего появляются на свет раньше срока, поэтому имеют многочисленные патологии. Из 15 женщин, родивших с помощью кесарева сечения, недоношенные младенцы появились у 12. Четверо из них сейчас в реанимации. Один малыш, который родился весом всего в 700 граммов, скончался. Медики призывают защитить будущих матерей, а для этого их ближайшему окружению нужно вакцинироваться.



"Это та прослойка населения, которая не может быть вакцинирована и беззащитна перед коронавирусной инфекцией. Защита данной категории лиц от коронавирусной инфекции зависит от сознательности общества. Беременных и детей мы сможем защитить, только создав благоприятную среду, без коронавирусной инфекции, создать им безопасное окружение", - отметил заместитель руководителя управления здравоохранения СКО Кумар Кусемисов.