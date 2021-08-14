Врач назвала наиболее неуязвимую перед постковидным синдромом группу людей

Дети являются наиболее неуязвимой перед постковидным синдромом группой людей — они справляются с такими последствиями болезни намного быстрее и лучше, чем взрослые. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова, передает РИА Новости.
«Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых», — отметила врач.
По ее словам, в настоящий момент продолжаются исследования постковидных проявлений. Специалист уточнила, что среднесрочные и долгосрочные последствия COVID-19 еще недостаточно изучены.
Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал три постковидных синдрома. К ним относятся быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность. Кроме того, Проценко заявил, что средняя длительность постковидного синдрома у пациентов до 60 лет, перенесших коронавирусную инфекцию, составляет около двух месяцев, а у пожилых может увеличиться.
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