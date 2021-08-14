«Запретили ловить сетями, на что жить» - Рыбаки вышли на протест в Атырауской области

Атырау. 14 августа. КазТАГ - Перед акиматом Дамбинского сельского округа собрались около 60 местных рыбаков, протестующих против запрета на лов с применением ставных сетей, сообщает «Ак Жайык».



«Только на этой неделе мы узнали, что нельзя ловить рыбу сетями – только вентерем. Те, кто придумал эти правила, хоть раз видели нынешнее состояние Каспия? Да, наши предки, даже еще родители использовали вентерь – но для этого нужна глубина, а глубокая часть Каспийского моря находится примерно в 50 км от того места, где мы ловим рыбу. И что нам теперь делать, на что жить?» – возмущается протестующий.



Как отмечается, рыбаки подготовились к новому сезону и даже купили сети по Т600-700 тыс. каждая. В то время как на покупку вентеря необходимо не менее Т12 млн.



По словам рыбаков, в вентерь попадает мелкая рыба, которую кооперативы не принимают, в результате она гниет и наносит вред окружающей среде.



Протестующих выслушал руководитель управления рыбного хозяйства Атырауской области Артур Садибекулы.



По его мнению, сейчас в казахстанской части Каспийского моря все больше используются ставные сети, что негативно влияет на рыбу, особенно осетровых.



«Правила использования водного пространства в акватории Атырауской области не соблюдаются, для экономии бензина или из-за отсутствия материально-технической базы рыбаки не выезжают на расстояние 50 км, ставят сети в запретной зоне. Как следствие, в последние годы значительно сократилось количество полупроходных рыб, мигрирующих в Урал. Этим и вызваны новые правила, утвержденные министерством экологии, геологии и природных ресурсов», - пояснил он, пообещав довести доводы рыбаков до минэкологии.