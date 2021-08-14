«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 14 Августа
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.16 KZT
  • €1 = 499.48 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Запретили ловить сетями, на что жить» - Рыбаки вышли на протест в Атырауской области

Просмотров:60 Опубликовано: Сегодня, 14:04
«Запретили ловить сетями, на что жить» - Рыбаки вышли на протест в Атырауской области
фото: Ак жайык
Атырау. 14 августа. КазТАГ - Перед акиматом Дамбинского сельского округа собрались около 60 местных рыбаков, протестующих против запрета на лов с применением ставных сетей, сообщает «Ак Жайык».

«Только на этой неделе мы узнали, что нельзя ловить рыбу сетями – только вентерем. Те, кто придумал эти правила, хоть раз видели нынешнее состояние Каспия? Да, наши предки, даже еще родители использовали вентерь – но для этого нужна глубина, а глубокая часть Каспийского моря находится примерно в 50 км от того места, где мы ловим рыбу. И что нам теперь делать, на что жить?» – возмущается протестующий.

Как отмечается, рыбаки подготовились к новому сезону и даже купили сети по Т600-700 тыс. каждая. В то время как на покупку вентеря необходимо не менее Т12 млн.

По словам рыбаков, в вентерь попадает мелкая рыба, которую кооперативы не принимают, в результате она гниет и наносит вред окружающей среде.

Протестующих выслушал руководитель управления рыбного хозяйства Атырауской области Артур Садибекулы.

По его мнению, сейчас в казахстанской части Каспийского моря все больше используются ставные сети, что негативно влияет на рыбу, особенно осетровых.

«Правила использования водного пространства в акватории Атырауской области не соблюдаются, для экономии бензина или из-за отсутствия материально-технической базы рыбаки не выезжают на расстояние 50 км, ставят сети в запретной зоне. Как следствие, в последние годы значительно сократилось количество полупроходных рыб, мигрирующих в Урал. Этим и вызваны новые правила, утвержденные министерством экологии, геологии и природных ресурсов», - пояснил он, пообещав довести доводы рыбаков до минэкологии.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика