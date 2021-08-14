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Минтруда предупредило о фейковом опросе

Просмотров:20 Опубликовано: Сегодня, 17:29
Минтруда предупредило о фейковом опросе
Иллюстративное фото: Tengrinews.kz
Министерство труда и социальной защиты населения предупредило об опросе, якобы распространяемом ведомством, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее в мессенджерах начали распространять сообщение, в котором просят казахстанцев пройти опрос.

Распространяемая информация о проведении МТСЗН опроса с денежным вознаграждением является фейком, сообщили в министерстве.

"Информация о том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК проводит опрос с последующим вознаграждением в размере 50 тысяч тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. МТСЗН не проводит никаких опросов граждан посредством мессенджеров и социальных сетей", - сообщили в ведомстве.

В Минтруда предупредили, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к аккаунтам и банковским счетам.

"Просим ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону",- заключили в МТСЗН.


Источник: Tengrinews.kz
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