Минтруда предупредило о фейковом опросе

Министерство труда и социальной защиты населения предупредило об опросе, якобы распространяемом ведомством, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.



Ранее в мессенджерах начали распространять сообщение, в котором просят казахстанцев пройти опрос.



Распространяемая информация о проведении МТСЗН опроса с денежным вознаграждением является фейком, сообщили в министерстве.



"Информация о том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК проводит опрос с последующим вознаграждением в размере 50 тысяч тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. МТСЗН не проводит никаких опросов граждан посредством мессенджеров и социальных сетей", - сообщили в ведомстве.



В Минтруда предупредили, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к аккаунтам и банковским счетам.



"Просим ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону",- заключили в МТСЗН.