Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет

В Минобороны России официально подтвердили, что все члены экипажа пожарного самолета Бе-200, который разбился на юго-востоке Турции 14 августа, погибли. Об этом сообщает РИА Новости.



Отмечается, что на борту самолета находилось пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции, которые помогали экипажу с обнаружением возгораний.



Самолет принадлежал авиации Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации. Уточняется, что разбившийся борт был принят в состав авиации ВМФ в начале 2020 года и летом того же года участвовал в главном военно-морском параде, который традиционно проводится в Санкт-Петербурге.



Минобороны России уже направило свою комиссию к месту авиакатастрофы для выяснения причин произошедшего.



Информация о крушении Бе-200 на юго-востоке Турции появилась ранее 14 августа. Сообщалось, что самолет был арендован турецкими властями у России для тушения пожаров. Воздушное судно разбилось около 15:10 по московскому времени в районе населенного пункта Адана. Известно, что самолет заходил на посадку после тушения нескольких очагов природных пожаров.