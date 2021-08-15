Афганские военные уходят в Узбекистан через мост, по которому выводили советские войска

Большая группа афганских военных отступает под натиском боевиков "Талибана" (запрещенное в Казахстане движение) через Мост Дружбы в Узбекистан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на корреспондента The New York Times в Кабуле Фахима Абеда и "Новую газету".



Мост Дружбы - автомобильно-железнодорожная переправа через реку Амударья, соединяющая афганский город Хайратон и узбекский Термез, который находится в 50 километрах от захваченного талибами города Мазари-Шариф.



Предположительно по Мосту Дружбы в Узбекистан отступают силы 67-летнего маршала Абдула Рашида Дустума. Подконтрольные талибам источники утверждают, что маршал уже на территории Узбекистана, пишет Telegram-канал "Военный обозреватель".



Напомним, 14 августа боевики движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) захватили крупнейший город на севере Афганистана - Мазари-Шариф. По оценке иранского телеканала IRIB, под их контролем уже 90 процентов территории страны.