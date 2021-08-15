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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Афганские военные уходят в Узбекистан через мост, по которому выводили советские войска

Просмотров:847 Опубликовано: Сегодня, 09:06
Афганские военные уходят в Узбекистан через мост, по которому выводили советские войска
Иллюстративное фото
Большая группа афганских военных отступает под натиском боевиков "Талибана" (запрещенное в Казахстане движение) через Мост Дружбы в Узбекистан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на корреспондента The New York Times в Кабуле Фахима Абеда и "Новую газету".

Мост Дружбы - автомобильно-железнодорожная переправа через реку Амударья, соединяющая афганский город Хайратон и узбекский Термез, который находится в 50 километрах от захваченного талибами города Мазари-Шариф.

Предположительно по Мосту Дружбы в Узбекистан отступают силы 67-летнего маршала Абдула Рашида Дустума. Подконтрольные талибам источники утверждают, что маршал уже на территории Узбекистана, пишет Telegram-канал "Военный обозреватель".

Напомним, 14 августа боевики движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) захватили крупнейший город на севере Афганистана - Мазари-Шариф. По оценке иранского телеканала IRIB, под их контролем уже 90 процентов территории страны.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 maksimsh (Посетители) Сегодня, 12:03
Нужен новый враг, Игил уже победили...вот и нового врага взращивают....вчера видел как внезапно талибы нашли схроны с американским оружием....контейнеры битком забитые стрелковым оружием...
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:12
Еще одна зараза расползается и она хуже ковида.
 
 

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