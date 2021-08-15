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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Часть персонала посольства Казахстана вывезли из Афганистана

Просмотров:435 Опубликовано: Сегодня, 10:17
Часть персонала посольства Казахстана вывезли из Афганистана
Иллюстративное фото
В Афганистане сейчас наблюдается ухудшение ситуации, связанное с наступление талибов.

Посольство Казахстана в Афганистане во главе с послом продолжает работу в Кабуле, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе МИД РК.

“Наш посол продолжает работать в Кабуле. Сейчас там остается небольшое количество персонала, - рассказали в ведомстве, отметив, что часть сотрудников была вывезена из Афганистана.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" (террористическая организация, деятельность которой запрещена в Казахстане) - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.

В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд, а к середине месяца объявили о захвате административных центров в провинциях Газни, Герат, Кандагар, Кундуз, Пактия и еще 15 главных городов других провинций. Всего в Афганистане насчитывается 34 провинции. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:57
diger,
А это другое)
Мало того, эта организация ещё и запрещена в России
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • nazarbayevskii
  • Pinochet
 diger (Посетители) Сегодня, 12:06
Pinochet,Они с ними ещё и за одним столом сидели...ну это, с террористами.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • diger
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:59
Они же вполне адекватные люди- как заверяло весь мир МИД РФ
 
 

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