Часть персонала посольства Казахстана вывезли из Афганистана

В Афганистане сейчас наблюдается ухудшение ситуации, связанное с наступление талибов.



Посольство Казахстана в Афганистане во главе с послом продолжает работу в Кабуле, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе МИД РК.



“Наш посол продолжает работать в Кабуле. Сейчас там остается небольшое количество персонала, - рассказали в ведомстве, отметив, что часть сотрудников была вывезена из Афганистана.



В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" (террористическая организация, деятельность которой запрещена в Казахстане) - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.



В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд, а к середине месяца объявили о захвате административных центров в провинциях Газни, Герат, Кандагар, Кундуз, Пактия и еще 15 главных городов других провинций. Всего в Афганистане насчитывается 34 провинции. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль.