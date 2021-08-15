Президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по ситуации в Афганистане, передает Tengrinews.kz.
"Провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане. Поручил принять меры для обеспечения безопасности наших граждан и дипломатов, находящихся в Исламской Республике Афганистан. Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий", - написал Президент в Twitter.
Вчера, 14 августа, в Министерстве иностранных дел сообщили, что посол Казахстана Алимхан Есенгельдиев продолжает работать в Кабуле. Там остается немного персонала.
Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" (запрещено в Казахстане. - Прим.) В последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация началась после вывода из Афганистана войск США и их союзников по НАТО.
Ночью стало известно, что боевики захватили крупнейший город на севере Афганистана - Мазари-Шариф, центр провинции Балх, и стали контролировать до 90 процентов территории страны.
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