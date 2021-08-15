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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан примет афганских беженцев - комментарий МИД

Просмотров:1677 Опубликовано: Сегодня, 17:33
Казахстан примет афганских беженцев - комментарий МИД
Фото: pixabay.com
В Сети распространяется информация о том, что с Казахстаном достигнуто соглашение о временном приеме афганцев, которые работали на правительство США. МИД опровергает данное заявление, передает zakon.kz.

- Известно, что лагерь беженцев будет расположен на юге Казахстана, но точно не в Алматинской и Туркестанской областях. Первичное соглашение рассчитано на 2 тыс. афганцев, бюджет выделен. Сейчас беженцы завершают процесс получения виз, - говорится в фейковом сообщении.

Также там отмечается, что Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в телефонном разговоре окончательные детали процесса приюта беженцев с министром иностранных дел РК Тлеуберди Мухтаром.

Редакция zakon.kz обратилась в МИД для разъяснения ситуации.

- На сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности. Ситуация в Афганистане меняется ежечасно, поэтому говорить о конкретном решении преждевременно, - заявили в МИД РК.

Ранее в СМИ появилась информация, что США просят Таджикистан, Казахстан, Узбекистан временно разместить около 9 тыс. афганцев, помогавших американцам.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:29
Не понятно кто придет вместе с беженцами, может те же талибы.
А США не может профинансировать содержание беженцев?
Европа уже захлебывается от подобной благотворительности.
 
 

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