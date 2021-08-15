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Президент Афганистана подал в отставку. Кабул взят талибами

Просмотров:519 Опубликовано: Сегодня, 17:38
Президент Афганистана подал в отставку. Кабул взят талибами
Фото: president.gov.af
Глава Афганистана Ашраф Гани подал в отставку, сообщает zakon.kz.

Главой переходного правительства стал бывший начальник МВД страны Али Ахмад Джалали, передает Sputnik Афганистан.

Издание оговаривает, что информация от местных источников и пока не подтверждена.

Также поступают сообщения о том, что для Гани подготовлен самолет, чтобы тот мог беспрепятственно покинуть страну.

Ранее стало известно, что делегация талибов прибыла в президентский дворец в Кабуле для проведения переговоров с правительством, на совещаниях также присутствовали представители США и НАТО.

Талибы вошли в Кабул без боя. При этом командование группировки приказало бойцам по возможности воздерживаться от насилия и свободно выпускать тех, кто захочет покинуть город.

Как сообщает Al Arabiya, к настоящему моменту талибы полностью контролируют границу Афганистана и заблокировали все возможные пути выезда из страны, кроме аэропорта Кабула. Сам аэропорт продолжает оставаться под контролем иностранных военных сил, в первую очередь, Турции.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:25
Очевидно, что талибам очень помогли США.
Типа ушли по тихому. При этом оставили талибам массу оружия.
Там, где пиндосы побывают, там всегда кровь и разруха.
 
 

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