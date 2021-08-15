Президент Афганистана подал в отставку. Кабул взят талибами

Глава Афганистана Ашраф Гани подал в отставку, сообщает zakon.kz.
Главой переходного правительства стал бывший начальник МВД страны Али Ахмад Джалали, передает Sputnik Афганистан.
Издание оговаривает, что информация от местных источников и пока не подтверждена.
Также поступают сообщения о том, что для Гани подготовлен самолет, чтобы тот мог беспрепятственно покинуть страну.
Ранее стало известно, что делегация талибов прибыла в президентский дворец в Кабуле для проведения переговоров с правительством, на совещаниях также присутствовали представители США и НАТО.
Талибы вошли в Кабул без боя. При этом командование группировки приказало бойцам по возможности воздерживаться от насилия и свободно выпускать тех, кто захочет покинуть город.
Как сообщает Al Arabiya, к настоящему моменту талибы полностью контролируют границу Афганистана и заблокировали все возможные пути выезда из страны, кроме аэропорта Кабула. Сам аэропорт продолжает оставаться под контролем иностранных военных сил, в первую очередь, Турции.
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