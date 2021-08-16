Хаос в аэропорту Кабула – сотни желающих пытаются попасть на эвакуационные самолеты

НУР-СУЛТАН, 16 авг – Sputnik. Афганцы штурмуют аэропорт Кабула в надежде на то, что смогут улететь из страны, где власть захватили представители экстремистского движения Талибан*.По данным СМИ, гражданские, в том числе женщины, прорываются в аэропорт. На видео слышна стрельба. Американские военные подтвердили, что аэропорт подвергся обстрелу.Прежнее руководство страны уже покинуло Афганистан. Президент Ашраф Гани с женой улетел в Оман.Наземные пункты пропуска контролируются талибами*, их пересечь уже невозможно.Мировое сообщество призвало Талибан* дать желающим беспрепятственно покинуть страну.Ранее сообщалось, что посольства США и Франции были эвакуированы на территорию аэропорта. Они охраняются американскими и турецкими военными.В Кабул прибыли американские и британские военные. Они охраняют воздушную гавань во время вылета эвакуационных рейсов.Также сообщается, что эвакуацию своих граждан из Кабула начала Германия. Немецких дипломатов вывезли американским самолетом в Катар. Сотрудники дипмиссии Канады также эвакуированы.Сотрудники российского посольства остаются в Кабуле, так как талибы* гарантировали неприкосновенность иностранных дипломатов.Авиакомпании Emirates и Flydubai (ОАЭ) отменила рейсы в Кабул. Ранее американские перевозчик United Airlines и Virgin Atlantic решили изменить маршрут своих рейсов в Индию - теперь его пилоты будут облетать Афганистан стороной, о схожих мерах сообщала британская Virgin Atlantic. Авиакомпания KLM решила прекратить полеты над Афганистаном.В ночь на понедельник Талибан* заявил о победе и прекращении войны в Афганистане. В Кабуле введен комендантский час.Из тюрем выпускают заключенных, приговоренных ранее за сотрудничество с талибами**Талибан - религиозная экстремистская организация, захватившая власть в Афганистане. Запрещена в Казахстане, России и ряде других стран.