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Карате и еще два вида спорта исключили из следующих Олимпийских игр

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:07
Карате и еще два вида спорта исключили из следующих Олимпийских игр
Фото из открытых источников
Организационный комитет Олимпиады-2024, которая состоится в Париже, опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на турнире, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Игр.

Из перечня исключили карате, бейсбол и софтбол. При этом в программе появится другой новый вид - брейк-данс. Международный олимпийский комитет подтвердил программу мероприятия, соответствующие квоты для спортсменов и интеграцию новых видов спорта для Олимпийских игр в Париже 2024 года. Оргкомитет заявил, что программа окончательная и не подлежит изменению.

Президент Всемирной федерации карате Антонио Эспиноса в свою очередь заявил, что этот вид спорта должен вернуться на Олимпийские игры на постоянной основе.

"Мы показали миру, что карате - уникальный вид спорта. Он требует особой спортивной подготовки и особой техники. Это то, что мы можем предложить олимпийскому движению, потому что это соответствует олимпийским ценностям", - сказал Эспиноса.

Стоит отметить, что 26 июля 2024 года Париж торжественно поприветствует мир на Олимпийских играх в третий раз (соревнования проходили там уже в 1900 и 1924 годах). При этом для Франции это будет уже шестая Олимпиада: страна также трижды организовывала зимние Игры: Шамони-1924, Гренобль-1968 и Альбервиль-1992.

Напомним, что каратэ впервые было представлено на Олимпийских играх - 2020 в Токио. Тогда каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева смогли принести Казахстану две бронзовые медали.


Источник: Tengrinews.kz
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