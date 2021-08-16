Карате и еще два вида спорта исключили из следующих Олимпийских игр

Организационный комитет Олимпиады-2024, которая состоится в Париже, опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на турнире, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Игр.
Из перечня исключили карате, бейсбол и софтбол. При этом в программе появится другой новый вид - брейк-данс. Международный олимпийский комитет подтвердил программу мероприятия, соответствующие квоты для спортсменов и интеграцию новых видов спорта для Олимпийских игр в Париже 2024 года. Оргкомитет заявил, что программа окончательная и не подлежит изменению.
Президент Всемирной федерации карате Антонио Эспиноса в свою очередь заявил, что этот вид спорта должен вернуться на Олимпийские игры на постоянной основе.
"Мы показали миру, что карате - уникальный вид спорта. Он требует особой спортивной подготовки и особой техники. Это то, что мы можем предложить олимпийскому движению, потому что это соответствует олимпийским ценностям", - сказал Эспиноса.
Стоит отметить, что 26 июля 2024 года Париж торжественно поприветствует мир на Олимпийских играх в третий раз (соревнования проходили там уже в 1900 и 1924 годах). При этом для Франции это будет уже шестая Олимпиада: страна также трижды организовывала зимние Игры: Шамони-1924, Гренобль-1968 и Альбервиль-1992.
Напомним, что каратэ впервые было представлено на Олимпийских играх - 2020 в Токио. Тогда каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева смогли принести Казахстану две бронзовые медали.
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