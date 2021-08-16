Казахстанцам рекомендовали сообщать адмполиции о громкой музыке автолюбителей

Астана. 16 августа. КазТАГ – Казахстанцам рекомендовали сообщать в комитет административной полиции (КАП) министерства внутренних дел о громкой музыке автолюбителей, передает корреспондент агентства.



«В случае выявления таких фактов (громкой музыки из салонов авто – КазТАГ) гражданам нашей республики предлагаю записать на фото, видеофиксацию сделать такого правонарушения и сообщить можно в комитет административной полиции или с места набрать номер 102», - сказал на брифинге в понедельник заместитель председателя КАП Жандос Мураталиев, отвечая на вопрос редакции МИА КазТАГ.



Также, по его словам, об излишне громких «водителях-меломанах» можно сообщить, обратившись в КАП через портал электронного правительства eGov.



«Согласно правилам дорожного движения, реализация прав одних участников дорожного движения не должна нарушать права других участников. То есть, все участники дорожного движения обязаны создавать безопасные условия для дорожного движения. То есть быть своими действиями взаимовежливыми, соблюдать правила дорожного движения и не создавать препятствий другим участникам дорожного движения», - пояснил Мураталиев.