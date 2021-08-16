В МИД ответили на слухи о принятии 70 тысяч граждан Афганистана

В мессенджере WhatsApp распространяются слухи о том, что в Казахстан прибудут 70 тысяч граждан Афганистана. Первые 500 человек уже якобы прибыли в аэропорт Шымкента, еще 1 500 прилетят в ближайшие дни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.



Информацию о прибытии беженцев из Афганистана и размещении их в Шымкенте и Туркестанской области опровергли в Министерстве иностранных дел.



"На сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе МИД.



Напомним, ранее в МИД сообщили, что президента Афганистана Ашрафа Гани в Казахстане нет. В свою очередь СМИ сообщили, что ушедший в отставку и покинувший страну Ашраф Гани улетел на самолете в Узбекистан вместе с супругой Рулой и двумя советниками.



Боевики движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в Казахстане) вошли в столицу Афганистана Кабул и заняли президентский дворец. Они фактически захватили власть в стране, объявив о создании Исламского Эмирата Афганистан. Позже представитель "Талибана" заявил об окончании войны в стране.