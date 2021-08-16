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Раскрыта методика, помогающая уличить собеседника во лжи

Просмотров:466 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Раскрыта методика, помогающая уличить собеседника во лжи
Фото из открытых источников
Названы способы уличить собеседника во лжи, передает zakon.kz.

Преподаватель полицейского дела из Швеции Ула Крунквист, как пишет РИА Новости, раскрыл методику. Она, по данным Dagens Nyheter, помогает уличить собеседника во лжи.

По словам Крунквиста, уверенность любого человека в том, что его собеседник врет, не должна превышать 55%, потому как безотказно работающих способов уличить лжеца в обмане просто не существует.

Специалист посоветовал отбросить все стереотипы об обманщиках, а затем нужно постараться обеспечить себе преимущество в знании фактов для того, чтобы задавать неожиданные вопросы.

Лжецу будет труднее сказать неправду, если его собеседник хорошо осведомлен о предмете разговора.

Также Крунквист рекомендует не торопиться с выводами - чем раньше решить, что все стало понятным, тем выше риск ошибиться.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:45
железная метода lol
 
 

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