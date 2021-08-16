Президент Афганистана убегал с набитыми деньгами машинами - посольство

Президент Афганистана Ашраф Гани убегал из Кабула в сопровождении машин, набитых деньгами, то, что не удалось взять с собой, осталось на взлетном поле аэропорта. Об этом рассказали в посольстве РФ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле", - рассказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.



Напомним, 15 августа боевики движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в Казахстане) вошли в столицу Афганистана Кабул и заняли президентский дворец. Они фактически захватили власть в стране, объявив о создании Исламского Эмирата Афганистан. Позже представитель "Талибана" заявил об окончании войны в стране.



Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В свою очередь СМИ сообщили, что Ашраф Гани улетел на самолете в Узбекистан вместе с супругой Рулой и двумя советниками.