Афганский военный самолет разбился в Узбекистане - СМИ

Афганский военный самолет потерпел крушение в Узбекистане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, самолет разбился вечером 15 августа в самой южной провинции Узбекистана Сурхандарья, прилегающей к Афганистану. На сайте опубликованы фотографии медиков, оказывающих помощь мужчине в форме ВВС.
Согласно сообщению новостного портала Газета.uz, двое афганских военнослужащих, которые, предположительно, также находились на борту самолета, были госпитализированы в больницу Термеза. Источники портала сообщили, что за день до инцидента в это же медучреждение были доставлены трое других военнослужащих Афганистана.
Уточняется, что военнослужащие были доставлены в больницу с травмой грудной клетки и сотрясением мозга. По неподтвержденной информации, находившиеся в самолете успели выпрыгнуть с парашютами.
Министерство обороны Узбекистана заявило, что изучает сообщения о катастрофе. Журналистам агентства Reuters не удалось связаться с властями Узбекистана для получения комментариев.
Напомним, боевики движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) вошли в Кабул и объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
Также сообщается, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Оставьте свой комментарий первым.