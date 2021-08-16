Афганский военный самолет разбился в Узбекистане - СМИ

Another Bad for the people of #Afhanistan #Afghan military jet crashes in #Uzbekistan and two servicemen believed to have been on plane hospitalized pic.twitter.com/YdVoww22y6 — Afroz Alam ‍☠️ (@AfrozJournalist) August 16, 2021

Афганский военный самолет потерпел крушение в Узбекистане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.По данным агентства, самолет разбился вечером 15 августа в самой южной провинции Узбекистана Сурхандарья, прилегающей к Афганистану. На сайте опубликованы фотографии медиков, оказывающих помощь мужчине в форме ВВС.Согласно сообщению новостного портала Газета.uz, двое афганских военнослужащих, которые, предположительно, также находились на борту самолета, были госпитализированы в больницу Термеза. Источники портала сообщили, что за день до инцидента в это же медучреждение были доставлены трое других военнослужащих Афганистана.Уточняется, что военнослужащие были доставлены в больницу с травмой грудной клетки и сотрясением мозга. По неподтвержденной информации, находившиеся в самолете успели выпрыгнуть с парашютами.Министерство обороны Узбекистана заявило, что изучает сообщения о катастрофе. Журналистам агентства Reuters не удалось связаться с властями Узбекистана для получения комментариев.Напомним, боевики движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) вошли в Кабул и объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.Также сообщается, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.