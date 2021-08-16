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Афганский военный самолет разбился в Узбекистане - СМИ

Просмотров:300 Опубликовано: Сегодня, 15:19
Афганский военный самолет разбился в Узбекистане - СМИ
Фото:instagram.com/topnewsuz/
Афганский военный самолет потерпел крушение в Узбекистане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, самолет разбился вечером 15 августа в самой южной провинции Узбекистана Сурхандарья, прилегающей к Афганистану. На сайте опубликованы фотографии медиков, оказывающих помощь мужчине в форме ВВС.

Согласно сообщению новостного портала Газета.uz, двое афганских военнослужащих, которые, предположительно, также находились на борту самолета, были госпитализированы в больницу Термеза. Источники портала сообщили, что за день до инцидента в это же медучреждение были доставлены трое других военнослужащих Афганистана.



Уточняется, что военнослужащие были доставлены в больницу с травмой грудной клетки и сотрясением мозга. По неподтвержденной информации, находившиеся в самолете успели выпрыгнуть с парашютами.

Министерство обороны Узбекистана заявило, что изучает сообщения о катастрофе. Журналистам агентства Reuters не удалось связаться с властями Узбекистана для получения комментариев.

Напомним, боевики движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) вошли в Кабул и объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.

Также сообщается, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.


Источник: Tengrinews.kz
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