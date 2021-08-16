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В Кабуле c улетающего самолета упали люди - СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:37
В Кабуле c улетающего самолета упали люди - СМИ
Кадр из видео
В социальных сетях и СМИ начало появляться видео, на котором, по некоторым сообщениям, запечатлены якобы падающие люди c самолета, предположительно, вылетающего из Кабула, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видео видно, как от взлетающего самолета летят вниз черные точки. Местные СМИ предполагают, что это могут быть зацепившиеся за самолет люди, желающие покинуть Кабул.



"Видео, в котором два человека прячутся на самолете и падают на землю через несколько минут после взлета, начало распространяться по социальным сетям", - пишет, публикуя видео, местный телеканал Shamshad News.

Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана" (движение "Талибан" согласно решению Верховного суда от 15 марта 2005 года запрещено в Казахстане). Люди также толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.

Ранее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту афганской столицы, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.



Источник: Tengrinews.kz
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