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Как сохранить зрение при использовании гаджетов, рассказали врачи

Просмотров:471 Опубликовано: Вчера, 18:02
Как сохранить зрение при использовании гаджетов, рассказали врачи
Фото из открытых источников
Для сохранения зрения при работе за монитором и с гаджетами стоит делать перерывы в 15-20 минут, использовать антибликовый экран и увлажняющие капли для глаз, а также есть больше ягод и зелени, посоветовали врачи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Активная работа за компьютером может сказываться не только на зрении, но и на общем самочувствии. Если много времени проводить за монитором, можно заработать компьютерный зрительный синдром - комплекс симптомов, возникающих из-за усталости глаз при работе с гаджетами. Например, становится сложнее перефокусировать взгляд, ощущаются сухость и сильное напряжение глаз, появляются "тяжелые веки" и частое моргание, начинает болеть голова", - говорят специалисты.

Чтобы избежать неприятных последствий и сохранить зрение, врачи рекомендуют, в первую очередь, отдыхать от экрана каждые 15-20 минут. Для того чтобы расслабить глаза, рекомендуется на 20 секунд посмотреть вдаль на расстояние больше 5-7 метров. Предупредить пересыхание роговицы глаза можно частым морганием или использованием увлажняющих капель.

Работать за монитором необходимо в правильном положении: экран должен быть на 15-20 градусов ниже уровня глаз - то есть смотреть на него нужно примерно на 10 сантиметров сверху. Сидеть от монитора лучше на расстоянии 60-70 сантиметров, а рекомендованное расстояние от глаз до экрана составляет 30 сантиметров.

Антибликовый экран для компьютера поможет глазам несильно напрягаться. Также можно носить защитные очки, работая за экраном: существуют очки с антибликовым покрытием и блокирующие HEV-излучение - синий свет, который негативно влияет на роговицу глаз. При этом не стоит работать за экраном в темноте, освещение в помещении должно быть комфортным для глаз.

Поддерживать зрение можно и с помощью правильной диеты - стоит есть больше ягод, зелени и овощей. Особенно важны для зрения витамины А, Е, С, поэтому полезно употреблять чернику, морковь, смородину. А также продукты с лютеином - пигментом, который блокирует вредные ультрафиолетовые излучения. Он содержится, например, в шпинате, петрушке, тыкве.

"Регулярно посещайте офтальмолога. Врач поможет вовремя скорректировать зрение, а также даст рекомендации по его сохранению. Если вы ощущаете, например, усталость глаз, сухость, слезоточивость, двоение или пятна перед глазами - можно обратиться к врачу онлайн. Специалист порекомендует капли и упражнения, которые помогут сохранять остроту зрения в течение всего дня, расскажет о возможных причинах, а при необходимости направит вас на очный прием", - заключили специалисты.


Источник: Tengrinews.kz
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