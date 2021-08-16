Грядут проверки вакцинации: вице-премьер дал поручения по работе мониторинговых групп

НУР-СУЛТАН, 16 авг — Sputnik. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провел заседание МВК по недопущению распространения COVID-19 и дал ряд поручений. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.



Ответственным государственным органам поручено:



- разработать план оперативных действий по противодействию COVID-19 на 2021-2022 годы;

- утвердить алгоритм действий мониторинговых групп по выявлению невакцинированных работников в сфере услуг.



Тугжанов отметил, что принимаемые меры способствуют стабилизации ситуации по заболеваемости COVID. Занятость инфекционных коек составляет 55%, реанимационных – 47%.



При этом, по словам вице-премьера, в ряде регионов ведется недостаточно активная работа по охвату вакцинацией: в Нур-Султане и Шымкенте, а также в Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.



Также было отмечено, что в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской и Костанайской областях не организована вакцинация населения путем подворового обхода.



Ранее сообщалось о том, что проверки вакцинации в организациях начнутся в Казахстане с 1 сентября.