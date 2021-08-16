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Грядут проверки вакцинации: вице-премьер дал поручения по работе мониторинговых групп

Просмотров:1381 Опубликовано: Вчера, 19:50
Грядут проверки вакцинации: вице-премьер дал поручения по работе мониторинговых групп
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 16 авг — Sputnik. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провел заседание МВК по недопущению распространения COVID-19 и дал ряд поручений. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Ответственным государственным органам поручено:

- разработать план оперативных действий по противодействию COVID-19 на 2021-2022 годы;
- утвердить алгоритм действий мониторинговых групп по выявлению невакцинированных работников в сфере услуг.

Тугжанов отметил, что принимаемые меры способствуют стабилизации ситуации по заболеваемости COVID. Занятость инфекционных коек составляет 55%, реанимационных – 47%.

При этом, по словам вице-премьера, в ряде регионов ведется недостаточно активная работа по охвату вакцинацией: в Нур-Султане и Шымкенте, а также в Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

Также было отмечено, что в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской и Костанайской областях не организована вакцинация населения путем подворового обхода.

Ранее сообщалось о том, что проверки вакцинации в организациях начнутся в Казахстане с 1 сентября.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Шевченко-76 (Посетители) Вчера, 23:52
Ну Ну,Эти дармоеды всегда найдут чем заниматься, лишь бы не работать,а зарплату получают от народа"ТРУТНИ"
 
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  • ak12
 GOAT (Посетители) Вчера, 23:30
Вчера только попадалось видео, на котором Лукашенко запретил кого либо вакцинировать насильно. Сказал что лично накажет организаторов насильной вакцинации. Люди должны доверять руководству, а не боятся его!
Похоже в Казахстане напрочь отсутствует доверие к власти, от сюда и недоверие к вакцине, это вполне логично.

Смотрим сегодняшние сводки с фронтов:
Казахстан заболело: 7 217 = 0,04% населения
Беларусь заболело: 894 = 0,0094%

Население в РК больше чем в РБ в два раза, а заболеваемость выше в 4 раза (относительно населения)!
 
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GOAT (Посетители) Вчера, 23:20
Цитата: Ну Ну
Не было бы ковида чем бы эти дармоеды из мониторинговой группы занимались бы?

Тем чем и занимаются сейчас - получают зарплаты из бюджета)))
Теперь надо часть денег вернуть в бюджет, а значит надо пройтись по точкам и собрать штрафы!

не организована вакцинация населения путем подворового обхода

Это в смысле как? Кого во дворе поймали тому укол сделали? rofl
 
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  • ak12
 diger (Посетители) Вчера, 22:29
Ed Word,Это уже террор со стороны властей, ничего хорошего не выйдет, насилие породит сопротивление. Может им надо на Афганистан обратить внимание, вместо прессования собственного народа? Народ уже агрессивно настроен...
 
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 Ну Ну (Посетители) Вчера, 22:10
Лучше бы по одному на каждой остановке поставили бы этих проверяющих, им эт слабо, их работу после таких проверок заклюют, а вот медиков, которые на самом деле работают, нужно в неделю раз проверять, им и таки не легко работается, а нет нужно отправить мониторинговую группу, а у этой мониторинговой группы своей работы нет? Не было бы ковида чем бы эти дармоеды из мониторинговой группы занимались бы?
 
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Pinochet (Посетители) Вчера, 20:50
Кроме разработать план что нибудь слабо придумать?
Может быть планирование все таки не ваше? ))
 
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 Ed Word (Посетители) Вчера, 20:01
Грядут проверки вакцинации: вице-премьер по сути ничего не сказал о проверках, а то что было заявлено ранее, на все это уже был получен ответ от Генпрокуратуры. Зато СМИ продолжают нагнетать вокруг этого ажиотаж, а зачем и кому это нужно, "желтеете"..!?? blind
 
 

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