Латающие ямы на дороге подростки стали героями социальных сетей

Подростки решили собственными силами сделать ямочный ремонт дороги и стали героями соцсетей в Карагандинской области. На видео их сняли очевидцы, передает Tengrinews.kz.В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых двое подростков с лопатами засыпают ямы на дороге между поселком Вольный и городом Абай. По словам авторов видео, мальчишки рассказали им, что устали от бездорожья и решили выровнять дорожное полотно собственными силами. После публикации роликов подростки стали героями социальных сетей. Пользователи поддержали их инициативу и похвалили за предприимчивость."Вот ребята молодцы, подарок городу сделали к 60-летию. А властям невдомек, что нужно делать все, а не уповать на население. Ребята умнички. Хорошо, что многие останавливались и хоть как-то благодарили их ", - написала одна из пользовательниц сети."Красавчики. Побольше бы таких людей. Каждый день ездим, ужас ямы", - пишет другой пользователь.В пресс-службе акимата Абайского района прокомментировали видеозапись. В ведомстве сообщили, что дорога действительно нуждается в ремонте. Акимат уже направил бюджетную заявку в областное Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог."У нас есть положительное заключение экспертизы. Там требуется ремонт 9 километров дорожного полотна. Бюджетная заявка подана в областное Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ожидается финансирование", - сообщили в ведомстве.Ранее в столице власти заделали ямы на дороге тротуарной брусчаткой. Горожан такой ремонт, мягко говоря, не обрадовал.