«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 17 Августа
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.58 KZT
  • €1 = 501.33 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Латающие ямы на дороге подростки стали героями социальных сетей

Просмотров:264 Опубликовано: Вчера, 22:20
Латающие ямы на дороге подростки стали героями социальных сетей
Кадр из видео
Подростки решили собственными силами сделать ямочный ремонт дороги и стали героями соцсетей в Карагандинской области. На видео их сняли очевидцы, передает Tengrinews.kz.

В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых двое подростков с лопатами засыпают ямы на дороге между поселком Вольный и городом Абай. По словам авторов видео, мальчишки рассказали им, что устали от бездорожья и решили выровнять дорожное полотно собственными силами. После публикации роликов подростки стали героями социальных сетей. Пользователи поддержали их инициативу и похвалили за предприимчивость.



"Вот ребята молодцы, подарок городу сделали к 60-летию. А властям невдомек, что нужно делать все, а не уповать на население. Ребята умнички. Хорошо, что многие останавливались и хоть как-то благодарили их ", - написала одна из пользовательниц сети.

"Красавчики. Побольше бы таких людей. Каждый день ездим, ужас ямы", - пишет другой пользователь.

В пресс-службе акимата Абайского района прокомментировали видеозапись. В ведомстве сообщили, что дорога действительно нуждается в ремонте. Акимат уже направил бюджетную заявку в областное Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

"У нас есть положительное заключение экспертизы. Там требуется ремонт 9 километров дорожного полотна. Бюджетная заявка подана в областное Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ожидается финансирование", - сообщили в ведомстве.

Ранее в столице власти заделали ямы на дороге тротуарной брусчаткой. Горожан такой ремонт, мягко говоря, не обрадовал.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика