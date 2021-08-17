Суточный прирост заболевших коронавирусом в Казахстане пошел на спад

За прошедшие сутки зарегистрировано 6869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.⠀



Из них:



в Нур-Султане - 635,

в Алматы - 1517,

в Шымкенте - 450,

в Акмолинской области - 285,

в Актюбинской области - 300,

в Алматинской области - 383,

в Атырауской области - 562,

в Восточно-Казахстанской области - 256,

в Жамбылской области - 171,

в Западно-Казахстанской области - 65,

в Карагандинской области - 1101,

в Костанайской области - 273,

в Кызылординской области - 148,

в Мангистауской области - 152,

в Павлодарской области - 330,

в Северо-Казахстанской области - 161,

в Туркестанской области - 83.



Всего с марта 2020 года в стране зарегистрировано 701 345 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Отметим, что днем ранее, 16 августа, сообщалось о 7217 заболевших, а 15 августа было 7427 новых случаев.



Ранее главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление, согласно которому карантин продлен до 31 августа.



Ранее режим карантина продлил главный санитарный врач Шымкента.