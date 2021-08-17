Два здания в Шымкенте готовят для возможного приема 600 беженцев из Афганистана

Шымкент. 17 августа. КазТАГ – Школу и бывшее общежитие в Шымкенте готовят для возможного приема 600 беженцев из Афганистана, сообщает региональное издание VERA.kz.



«Разместить беженцев из Афганистана при необходимости планируют в двух зданиях. В одном из них (бывшем студенческом общежитии) многие годы селили репатриантов, приехавших в Шымкент. Другое здание относится в школе №120 населенного пункта Тогус и располагалась в нем ранее эстетическая школа для любителей учиться играть на домбре, фортепиано, кобызе. В обоих зданиях готовят по 300 спальных мест», - говорится в сообщении.



Информацию о возможном приеме афганских беженцев в Шымкенте подтвердил один из работников.



«Нам вчера сказали все убрать. Потому что приедут 300 человек из Афганистана, беженцы. Нам местные власти выдали 300 кроватей, матрацев, подушек, полотенец. Еще получим средства личной гигиены», - рассказал один из работников.



Как отмечается, здание эстетической школы, как минимум полувековой постройки.



«Оно хоть и нуждается в ремонте, но делать его, похоже, некогда, поэтому здесь технический персонал моет комнаты и коридоры, и расставляет кровати. Туалет здесь предусмотрен на улице в нескольких метрах от здания. Здесь же во дворе единственная колонка с водой. Где люди смогут готовить еду, пока неизвестно», - отмечает СМИ.



При этом, как указывает издание, чиновники Шымкента подготовку ко встрече граждан Афганистана пока никак не комментируют, ссылаясь на то, что нет еще постановления правительства, которое необходимо для встречи беженцев.



«Может их, вообще, решат в Шымкенте не размещать, а готовятся на всякий случай. Между тем, сделать видео или фото комнат с расставленными кроватями журналистам не позволили. Представители Енбекшинского акимата Шымкента, хватая журналистов за руки, пытались вывести их из помещения», - сказано в сообщении.



Напомним, 15 августа власть в Афганистане полностью перешла под власть движения «Талибан». Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и бежал вместе со всей действовавшей ранее правящей верхушкой. На фоне сложившейся ситуации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность эскалацией напряженности в Афганистане и поручил администрации президента и министерству иностранных дел скоординировать работу по ситуации в Исламской Республике. 16 августа Токаев провел второе совещание, на котором обсуждалось уже реагированию Казахстана на ситуацию в Афганистане. Кроме того, в Акорде назвали неуместными слухами информацию о афганских беженцах.



16 августа управление гражданской авиации Афганистана рекомендовало транзитным самолетам обходить воздушное пространство страны.