Талибы обвалили рынок США

Обвал акций на биржах в США в начале торгов 16 августа произошел на фоне роста числа зараженных коронавирусом, а также геополитических проблем в Афганистане, связанных с захватом страны талибами. Об этом сообщает Associated Press.
Индекс S&P 500 упал на 0,31 процента. Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,17 процента, а индекс Nasdaq упал на 0,8 процента , после чего поднялся на 0,52 процента. Индекс акций малых компаний Russell 2000 снизился на 0,46 процента. Акции Tesla упали более чем на три процента после того, как правительство США объявило о проведении официального расследования в отношении функций автоматизированного вождения компании после случаев столкновений с припаркованными автомобилями.
Новость о крахе правительства Афганистана в минувшие выходные дошла и до инвесторов. Хотя экономика этой страны невелика, ее географическое расположение в уязвимой части мира между экономическими гигантами Южной и Восточной Азии и богатым нефтью Ближним Востоком стало определяющим фактором. Так, цены на нефть упали с 70,25 долларов в пятницу до 69,78 долларов во вторник .
Оптимизм инвесторов снизил индекс потребительских настроений Мичиганского университета, который 13 августа упал до 70,2 с предыдущего уровня 81,2 в июле. Это было самое большое падение с апреля 2020 года, когда пандемия впервые охватила страну.
Данные из Китая лишь подтвердили, что пандемия коронавируса продолжает наносить ущерб экономике. Рост промышленного производства и розничных продаж в прошлом месяце вырос меньше, чем ожидали экономисты. Экономика Китая столкнулась с проблемами в цепочках продаж и сложностью найма рабочих. Неожиданно плохие показатели были связаны и со вспышкой «дельта»-штамма коронавируса, из-за которого больницы заполнились не вакцинированными пациентами по всей территории США.
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