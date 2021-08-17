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Шокирующее фото из самолета США с афганскими беженцами появилось в Сети

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:48
Шокирующее фото из самолета США с афганскими беженцами появилось в Сети
Фото: twitter/Marcus Weisgerber
Фото якобы из салона американского транспортного самолета, набитого людьми под завязку, появилось в Сети, передает Tengrinews.kz.

Снимок опубликовал вице-президент ассоциации прессы Пентагона Маркус Вайсгербер в Тwitter.
Сообщается, что кадр был сделан поздним вечером 15 августа.



На фото запечатлен забитый людьми салон транспортного американского самолета, выполнявшего рейс из Афганистана в США. Отмечается, что изначально не планировалось брать такое количество людей на борт, но поток афганцев, желающих покинуть страну, остановить не удалось. В итоге, как пишет Вайсгербер, в салон самолета набились около 640 беженцев.

Напомним, в столице Афганистана Кабуле из-за стремительного захвата власти в стране талибами царит хаос и паника. Сотни людей 16 августа собрались в аэропорту Кабула, пытаясь покинуть страну.

Позже появилось видео, на котором запечатлено, как люди цепляются за обшивку самолета, пытаясь покинуть страну. СМИ сообщают, что как минимум 7 человек погибли во время хаоса в аэропорту столицы. В их числе и те, кто пытался закрепиться на шасси американского воздушного судна.

В Министерстве иностранных дел опровергли информацию о том, что Казахстан примет беженцев из Афганистана. Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали заявил, что Касым-Жомарт Токаев не принимал решения по поводу беженцев из Афганистана.


Источник: Tengrinews.kz
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