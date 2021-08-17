На слухи о подготовке к приезду афганских беженцев ответили в акимате Шымкента

В акимате Шымкента назвали недостоверной информацию о подготовке к приему афганских беженцев, передает Tengrinews.kz.
"Пресс-служба акимата Шымкента официально сообщает, что информация о подготовке к встрече беженцев из Афганистана не соответствует действительности. В школе № 120 населенного пункта Тогус ведутся плановые работы по подготовке к новому учебному году", - сообщили в пресс-службе акимата.
16 августа местное издание Vera.kz написало, что в Шымкенте готовятся к встрече беженцев из Афганистана. Разместить их якобы планировали в двух зданиях - бывшем студенческом общежитии и здании школы № 120 населенного пункта Тогус.
Ранее в МИД Казахстана сообщали, что информация о прибытии беженцев из Афганистана и размещении их в Шымкенте и Туркестанской области не соответствует действительности. Также в ведомстве заявляли, что президента Афганистана Ашрафа Гани в Казахстане нет.
Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали заявил, что Касым-Жомарт Токаев не принимал решения по поводу беженцев из Афганистана. "Слухи на эту тему неуместны. Помощь будет оказываться только сотрудникам ООН в случае официального обращения руководства всемирной организации", - написал Берик Уали в Facebook.
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